María Trigo 26 OCT 2026 - 09:15h.

Los dos excompañeros del City tuvieron un encontronazo tras lo que pasó en el Mundial

La tangana final entre Gabriel Jesus y Dumfries en el Clásico que no se vio por televisión

Compartir







Una de las imágenes que dejó la victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona en el Camp Nou fue el pique entre Rodri Hernández y Bernardo Silva. Era el minuto 60 de partido cuando el portugués cometió falta sobre el español. El centrocampista azulgrana, molesto con la acción, se revolvió y le dio un empujón al que fuera durante años su compañero en el Manchester City. Una acción que causó un gran revuelo en las redes sociales, pues ya en el pasado Mundial que ganó España tuvieron otro encontronazo.

¿Qué pasó en el Mundial?

El partido entre España y Portugal, Bernardo Silva tuvo la última ocasión del combinado luso en la última ocasión del encuentro, pero su cabezazo se fue por encima del larguero... y el español lo festejó en su cara. La imagen no dejó en buen lugar a Rodrigo: con Bernardo Silva tumbado en el césped, apretó el puño mirándole a la cara. Al jugador portugués no le hizo ninguna gracia ese gesto y se levantó rápidamente a recriminárselo apuntándole con el dedo. El resto de jugadores intervinieron para que la cosa no fuera a mayores y el partido acabó muriendo sin más goles que el de Mikel Merino en el marcador.

Una vez pasó todo, Rodrigo salió a hablar ante los medios de comunicación y admitió su error: "Me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente pero se queda ahí por la confianza que tenemos y ya está".

Las redes reacionan al nuevo pique

Un hecho así volvió a revolucionar las redes. Muchos seguidores se acordaron de ese pique del Mundial, otros lo achacan a algo personal, otros celebran sus fichajes por Barça o Madrid... un poco de todo y aquí recogemos algunos de los comentarios más relevantes: