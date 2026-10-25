Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 19:33h.

Claudio Giráldez está satisfecho por el punto sumado ante el Real Betis en Balaídos

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El Celta de Vigo ha sumado un valioso punto ante el Real Betis en Balaídos. Tras una semana intensa con competición europea de por medio, Claudio Giráldez pone en valor el 0-0 de los suyos. Y es que el técnico gallego no solo da por bueno el punto, sino que valora de manera positiva una nueva portería a cero. Aún así, Giráldez pide más. El cansancio acumulado, dice, es uno de los motivos más claros importantes en la lectura final, algo que ha hecho al Celta no convencer con balón a su técnico.

Una nueva portería a cero. "Sé que hay veces que la gente lo ve como algo negativo. Me parece un aspecto superpositivo, que te hace que cuando te faltan un poco las fuerzas, cuando no eres capaz de tener el control, puedes estar sobreviviendo en los partidos para poder ganarlo, como hemos podido ver en las últimas acciones con Iago Aspas. Y para poder tener en cualquier zona del campo tranquilidad o control, de alguna manera. Creo que son siete jornadas sin perder en Liga seguidas. Habla de esa fiabilidad".

El cansancio acumulado, clave. "Creo que se ha visto una diferencia muy notoria entre la primera parte y la segunda, en todos los aspectos vinculados a la energía, al físico, al estar tranquilo con la pelota. Creo que hemos tirado mucho balón, fruto del cansancio. Evidentemente, hay un cambio que nos hace daño, que es la entrada de Pablo Fornals, que mete a un jugador más por dentro. Cuando no tienes mucha energía, tiene que ir un central desde atrás a apretar. Coincidía que eran o Marcos Alonso o Javi Rodríguez los que tenían que darnos la igualdad dentro, que son de los que han repetido. Nos ha faltado un poquito de piernas para poder ser más agresivos en la presión".

Claudio Giráldez hace autocrítica de su Celta

Aspectos a mejorar para Giráldez. "Hemos estado muy mal con la pelota en la segunda parte. Había muchos giros abiertos, nos ha costado muchísimo girar la pelota. Tener a alguien dentro que nos diese la vuelta, que nos diese el giro rápido al carril opuesto, que estaba muy liberado. Lo hemos interpretado mal en ese aspecto. Y cuando no estás con la finura, no aciertas en los momentos que tienes dominio, que es la primera parte, y no interpretas del todo bien en lo táctico. La segunda parte se ha visto que no me ha gustado. Hemos tenido amor propio, nos hemos agarrado a un bloque bajo bien trabajado en la mayoría de situaciones del juego. Creo que el punto es bueno y justo".

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Elogios a el Betis de Manuel Pelegrino. La transición que tiene el Betis, que es espectacular, y que es capaz de girar la pelota, tener el balón, circular. Hemos tenido cosas muy buenas en esa primera media hora. Hemos tenido para ponernos por delante. El portero ha acertado, no hemos tenido el acierto en la finalización. Sabíamos que era importante para nosotros ponernos por delante, un poco por el esfuerzo del otro día, que se nos iba a hacer un poquito largo el partido. Es un equipazo, la verdad que son jugadores de un nivel altísimo, 9 puntos de 9 en Champions, están cuartos en Liga. Y creo que también es una pena que estos partidos se jueguen con tanta fatiga encima de las piernas, porque creo que desmerecen el espectáculo que se podría ver con dos equipos tan bonitos de ver, en mi opinión".