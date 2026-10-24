El palo de Mati Prats al Barça tras el Princesa de Asturias de Leo Messi: "Le han homenajeado antes en Oviedo que en Barcelona"
Leo Messi vivió en Oviedo la fiesta que aún no ha tenido en Barcelona
El Barcelona saca pecho de Leo Messi tras la entrega del Premio Príncipe de Asturias: "Vínculo inseparable"
Este viernes, Oviedo se vistió de gala para la entrega de los Premios Princesa de Asturias en los que, en categoría deportiva, el galardonado fue Leo Messi por su espectacular carrera como uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia del fútbol. El argentino vivió un baño de masas en la capital del Principado de Asturias con cientos de aficionados rendidos ante él ante lo que Mati Prats ha aprovechado para atizar al FC Barcelona por la ausencia de un homenaje así en la ciudad condal.
En su editorial en ElDesmarque de Cuatro, el presentador recuerda la mala imagen de Leo llorando en su adiós al Barça a la espera de que pueda recibir pleitesía como merece y como ha adelantado en más de una ocasión Joan Laporta. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver el palo de Mati Prats al conjunto culé por el trato a "su gran leyenda".
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