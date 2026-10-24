Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 16:15h.

Leo Messi vivió en Oviedo la fiesta que aún no ha tenido en Barcelona

El Barcelona saca pecho de Leo Messi tras la entrega del Premio Príncipe de Asturias: "Vínculo inseparable"

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Este viernes, Oviedo se vistió de gala para la entrega de los Premios Princesa de Asturias en los que, en categoría deportiva, el galardonado fue Leo Messi por su espectacular carrera como uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia del fútbol. El argentino vivió un baño de masas en la capital del Principado de Asturias con cientos de aficionados rendidos ante él ante lo que Mati Prats ha aprovechado para atizar al FC Barcelona por la ausencia de un homenaje así en la ciudad condal.