Cuándo y cómo se enteraron Braulio Vázquez, Javier Aguirre y los jugadores de la venta del Valencia CF

David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 10:31h.

Qué falta para que el CSD dé el OK a la venta del 42% del Valencia CF

Se lo comunicó por videollamada Kiat Lim

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La venta del Valencia CF a Pitchwise Holdings abre una nueva etapa en el club, pero también deja detalles sobre cómo se ha gestionado una operación que llevaba año y medio gestándose. Mientras Ann Rodriguez ya ha trasladado su mensaje al valencianismo, los principales responsables deportivos de la entidad no conocieron la operación hasta el mismo día en que se hizo pública.

Braulio Vázquez, Javier Aguirre y la plantilla se enteraron el viernes, poco antes del anuncio oficial. Kiat Lim fue quien comunicó la operación por teléfono a los directores de área, en presencia de Javier Solís, apenas quince minutos antes de que el club hiciera pública la noticia. Una comunicación tardía para quienes deben gestionar el día a día de la entidad, teniendo en cuenta que el proceso llevaba aproximadamente un año y medio en marcha, según ha podido confirmar ElDesmarque.

El contraste resulta significativo porque los nuevos accionistas, que entran con un 42% del capital, sí habían sido informados anteriormente de movimientos relevantes, como la salida de Ron Gourlay y los cambios en la estructura del Valencia, así como de las llegadas del propio Braulio Vázquez y de Javier Aguirre. Los futbolistas conocieron la noticia después.

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Confianza absoluta en la actual gestión

Kiat Lim comunicó la operación por teléfono a los responsables deportivos quince minutos antes del anuncio oficial, pero los nuevos inversores conocían movimientos como la salida de Ron Gourlay y las llegadas de Braulio y Aguirre. Habían sido informados mientras las gestiones de venta de acciones se realizaban. El cambio accionarial no modifica el planteamiento deportivo actual y hay confianza plena en Braulio Vázquez como director deportivo y en el técnico mexicano.

Una operación de 350 millones de euros: ¿Cuánto al césped?

El club destacó en su comunicado que la operación valora al Valencia en 1.250 millones de euros, incluida la deuda, y contempla una aportación de 100 millones de euros de nuevo capital, disponibles de forma inmediata para invertir en la entidad. Kiat Lim mantendrá la mayoría accionarial y la presidencia pero la gran duda es saber cuánto llegará al césped. Las primeras estimaciones es que en enero Braulio tendrá una pequeña parte de ese dinero para reforzar al equipo (se busca un central y un delantero) pero que el grueso de la inversión llegará en el verano próximo.