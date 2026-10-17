Convocatoria del Valencia CF para el Athletic con un regreso esperado

David Torres 17 OCT 2026 - 12:39h.

Todavía hay un puñado de jugadores en el dique seco

Aguirre da algunas pistas once titular y repasa la enfermería: "Rioja sí, Copete me han convencido que no"

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ValenciaJavier Aguirre ya ha anunciado la convocatoria del Valencia CF para su estreno en Mestalla ante el Athletic Club, en un partido correspondiente a la novena jornada de LALIGA. El técnico mexicano cita a Luis Rioja, que vuelve a estar disponible. Por el contrario, se deja fuera a José Copete quien, a pesar de estar toda la semana trabajando con el grupo, lleva fuera de los terrenos de juego siete meses y el técnico ha preferido no forzarlo. La lista incluye también a varios jugadores del filial. En el capítulo de bajas, Aguirre no puede contar todavía con Sadiq, Foulquier, Diego López y Sergi Canós, todos ellos fuera por lesión. El entrenador afronta así un encuentro en el que busca su primera victoria en Mestalla y en el que las altas pueden cambiar el planteamiento y el once inicial.

El entrenador ha dado la convocatoria este mismo sábado tras la sesión de activación previa al choque. Después, el equipo se ha concentrado en el hotel dónde apurará las horas hasta el comienzo del encuentro en Mestalla. Respecto al once titular, Arnaut Danjuma por Ugrinic parece la gran alternativa que prepara el técnico más allá de avanzar la posición de Pepelu hasta el centro del campo. Por acumulación de jugadores se queda fuera Íker Córdoba.

La convocatoria del Valencia CF para su debut en Mestalla

Estos son los jugadores que ha citado Javier Aguirre para el partido contra el Athletic Club en Mestalla correspondiente a la Jornada 9.

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Arnau Martínez y Pablo Maffeo

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott, Otorbi y Luis Rioja

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Se quedan fuera: Copete, Sadiq Umar, Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Del filial: Aarón Mayol y Aimar Blázquez

Descarte técnico: Íker Córdoba