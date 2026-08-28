Posibles alineaciones del Racing - Elche para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 05:15h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Racing y Elche de la jornada 3

José Alberto cuenta con Sergio Martínez pese al acuerdo con el Real Madrid: "Son jugadores del Racing"

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El Real Racing Club de Santander y el Elche CF abren la tercera jornada de LALIGA EA Sports en El Sardinero en un choque fijado para este viernes 28 de agosto a las 19:00h. Ambos conjuntos llegan a la cita igualados con un único punto en la tabla tras encajar derrotas en la fecha anterior. El bando cántabro busca resarcirse tras caer por 1-0 ante el Getafe en el Coliseum, mientras que el cuadro franjiverde rinde visita a tierras santanderinas con la firme intención de rehacerse del duro golpe encajado en su feudo frente al FC Barcelona (0-5).

Posible alineación del Racing

El Racing de Santander saltará al césped bajo su habitual esquema 4-2-3-1 en busca de su primer triunfo del curso. En el apartado de ausencias, José Alberto no podrá contar por lesión con Pedro Felipe, aunque el técnico ha dejado claro que se aísla de la rumorología del mercado y cuenta con la participación de Jorge Salinas, Sergio Martínez y Gustavo Puerta a pesar del interés de varios clubes. Julen Agirrezabala se mantendrá bajo palos, resguardado por Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón y Salinas en la zaga. En el doble pivote, Puerta estará acompañado por el recién llegado Iván Martín o por Sergio Martínez, quien podría disputar su último encuentro en El Sardinero ante su inminente salida al Real Madrid. En tres cuartos, Sergio Canales organizará el juego escoltado por Andrés Martín e Íñigo Vicente en los costados, con Asier Villalibre como punta de lanza, pero con la posible entrada de Yassir Zabiri.

Posible once del Racing frente al Elche:

Portero: Agirrezabala

Defensas: Mantilla, Herrando, Pablo Ramón, Salinas

Centrocampistas: Puerta, Iván Martín/Sergio Martínez, Canales

Delanteros: Andrés Martín, Villalibre/Zabiri, Iñigo Vicente

Posible alineación del Elche

Martín Anselmi no cambiará su estructura táctica y seguirá apostando por un dibujo 5-2-3 para contener la propuesta local. En el capítulo médico, Yago Santiago y Adam Boayar se mantienen como dudas hasta última hora. Matías Dituro será el encargado de defender la portería franjiverde. En la retaguardia, Buba Sangaré y Germán Valera ocuparán los carriles, mientras que David Affengruber y Víctor Chust formarán el eje de centrales junto a uno entre Redondo o Pedro Bigas. En la medular, Gonzalo Villar llevará la manija acompañado por Marc Aguado o Martim Neto. En el frente de ataque, Fer Niño actuará como referencia goleadora, si Ezequiel Ponce se lo permite, flanqueado en las bandas por uno entre Facundo Buonanotte o Tete Morente en un costado y Ali Houary o Lucas Cepeda en el otro.

Posible once del Elche frente al Racing:

Portero: Dituro

Defensas: Sangaré, Affengruber, Redondo/Bigas, Chust, Valera

Centrocampistas: Villar, Aguado/Neto

Delanteros: Buonanotte/Tete Morente, Fer Niño, Ali Houary/Cepeda