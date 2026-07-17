David Torres 17 JUL 2026 - 09:50h.

"Se ha dicho que soy mal compañero. Esas cosas sí que no me gustan. Puedes decir que soy peor o mejor que Sadiq, me da igual. Me da rabia que opine gente que no ha podido jugar a fútbol ni vivir un vestuario. Como si yo opino de medicina"

Hugo Duro lo tiene claro: "Nuestro objetivo tiene que ser jugar Europa"

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ValenciaHugo Duro es uno de los pesos pesados del vestuario. Es el 9 del equipo, lleva un lustro defendiendo la camiseta y, con dos años de contrato por delante, debería ser uno de los referentes del equipo en la despedida de Mestalla si no llega una oferta por él que separe su camino del Valencia. Delantero de sangre caliente, está en el centro de infinidad de debates futboleros, o no tanto, por su carácter extrovertido y abierto. Sincero en las buenas y en las malas, el madrileño cuando habla se le escucha dentro y fuera del vestuario.

"Es mentira que me lleve mal con Corberán y que sea mal compañero", ha declarado en una entrevista en Plaza Deportiva en la que aclara que se debe mucho a las redes sociales "el problema que veo también un poco es el tema de las redes sociales, que estos últimos años también se ha intensificado mucho. Nos creemos cualquier mentira o noticia que dice una persona que quiere inventar, nos la creemos. A mí me han puesto en malas relaciones con el míster y es totalmente mentira", aclara y después añade sobre la relación del vestuario con Corberán que asegura que es "buena. Al final hay relación jugadores-técnico que bueno, al final es nuestro entrenador, hay que hacerle caso porque además ha demostrado que tiene conocimientos de sobra y sinceramente no veo nada más allá de malas relaciones. No sé, yo he tenido seis entrenadores y no he sido amigo de ninguno. O sea, quiero decir, que sea Corberán o Baraja no tiene nada que ver. Sí que es verdad que hay muchos momentos de tensión, pero muchas veces va por situaciones del equipo".

En el seno de las redes sociales a Hugo Duro, además de otros pesos pesados, veteranos o jugadores con más años en el club se les ha bautizado como la patrulla canina, le preguntan a Hugo Duro que desmiente que haya bandos en el vestuario. "Al final hay un buen grupo todos. Yo no sé quién sacó eso. Si alguien se inventa algo así, pues la verdad es que no merece la pena ni contestar ni nada. El problema es eso, que genera ruido y contagia a gente que se lo cree".

"Se ha dicho que soy mal compañero. Esas cosas sí que no me gustan. Puedes decir que soy peor o mejor que Sadiq, me da igual. Me da rabia que opine gente que no ha podido jugar a fútbol ni vivir un vestuario. Como si yo opino de medicina", explica el futbolista

Futuro y objetivo del Valencia CF

"Al final es una sorpresa el estar tantos años aquí, porque al final yo creo que en el fútbol que vivimos es muy difícil mantenerse tantos años en un club, pues imagínate también en el Valencia CF. Para mí es un orgullo y la verdad que me haría bastante ilusión que vaya subiendo hacia arriba en los puestos, pero bueno, poco a poco y nada, disfrutando de cada día que estoy aquí", explica sobre sus dígitos (Ya está entre los cien jugadores con más partidos y los 50 con más goles).

Acaba Hugo Duro sin nombrarlo, marcando el objetivo: "Los jugadores también sufrimos, también nos jode quedarnos a un punto de Europa, entonces el equipo está concienciado de que hay que hacer las cosas bien desde el principio".