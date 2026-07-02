David Torres 02 JUL 2026 - 01:35h.

Dirigieron el club a finales del siglo XX y en la primera década del XXI

La teoría de Paco Roig sobre "el polvo de Rafa Mir" y sobre Peter Lim: "Odia a los valencianistas"

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Tres expresidentes del Valencia CF estaban y siguen señalados por el fisco. La Agencia Tributaria española publicó esta semana el listado de grandes morosos, aquellos que al cierre de 2025 adeudaban más de 600.000 euros (unos 684.000 dólares) y sus responsables solidarios, y entre ellos incluyó a la entidad porteña, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que figura como novedad en la lista de grandes morosos con la Hacienda española, con una deuda de 920.000 euros (casi 1,05 millones de dólares); además del Fútbol Club Cartagena español, con 1,25 millones de euros (1,42 millones de dólares) adeudados.

En el listado también continúan el exárbitro José Enríquez Negreira (1,08 millones€), el exfutbolista turco Arda Turan (1,26 millones€), el empresario y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart (990.000 €) y el empresario y encabeza la lista con sabor valencianista el expresidente del Valencia Francisco Roig (7,95 millones €).

Tres expresidentes y un ex vicepresidente

Paco Roig se lleva la palma, pero otros máximos dirigentes previos a la llegada de Peter Lim completan este particular podio de morosos con el fisco. Paco Roig, que aparece con el nombre de su empresa (Roig Grupo Corporativo) presidió el Valencia CF entre 1994 y 1997, una etapa de alta exposición mediática y grandes inversiones económicas en la que fichó a estrellas mundiales como Romario, PIojo o Mijatović. Hermano de los también empresarios Juan Roig (Mercadona) y Fernando Roig (Villarreal CF), bajo su mandato el club alcanzó el subcampeonato de Liga en la temporada 1995-1996, pero la falta de títulos y la fuerte presión social de la afición le obligaron a dimitir en diciembre de 1997.

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En segundo lugar está Pedro Cortés, también expresidente del Valencia CF, que debe poco más de un millón (1.075.000 euros)

Cortés relevó a Paco Roig y presidió el Valencia CF entre 1997 y 2001, liderando el comienzo de una de las etapas deportivas más brillantes de la historia moderna del club. Bajo un estilo directivo conciliador, el equipo se consolidó en la élite europea de la mano de Claudio Ranieri y Héctor Cúper, conquistando la Copa del Rey de 1999, la Supercopa de España y alcanzando dos finales consecutivas de la UEFA Champions League (2000 y 2001). Tras la dolorosa derrota en la final de Milán contra el Bayern de Múnich, Cortés decidió presentar su dimisión en julio de 2001 alegando motivos personales, cerrando un exitoso ciclo institucional antes de volverse una figura habitual en la Real Federación Española de Fútbol. La venta de Mendieta lo hundió.

Juan Soler, cierra el tío de ex presidentes morosos. Fue el que le compró las acciones a Paco Roig y que empezó el Nou Mestalla y debe 986.533 euros. Juan Soler (Juan Bautista Soler Luján) presidió el Valencia CF entre 2004 y 2008, una etapa recordada principalmente por la descomunal deuda económica en la que sumergió al club y por la ambiciosa pero destructiva gestión de infraestructuras. Empresario proveniente del sector inmobiliario, Soler impulsó la construcción del Nou Mestalla y la venta de las parcelas del viejo estadio, proyectos que encallaron con el estallido de la crisis del ladrillo y dejaron las obras paralizadas. En plena descomposición institucional, la inestabilidad deportiva, el constante baile de entrenadores y directores deportivos, y la asfixia financiera le obligaron a dimitir en marzo de 2008, abriendo una era de juicios y declive institucional para la entidad.

En cuarta posición está Juan Armiñana, exvicepresidente del club que debe 1.2 millones de euros y que aparece en el listado de grandes deudores con Hacienda que incluye este año a 5.853 morosos que debían más de 600.000 € al cierre de 2025, 144 menos que hace un año, la mayoría de ellos personas jurídicas (4.742), con una deuda acumulada total de 15.432 millones de euros.