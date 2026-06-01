Tevenet se va con Davide Ancelotti al Lille

Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 13:11h.

El entrenador coincidió con Davide Ancelotti en el Botafogo y estaba sin equipo tras dejar el Valladolid

Comunicado de las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente contra Sergio Ramos: "Meses de engaño en perjuicio del Sevilla"

Compartir







Según ha podido saber ElDesmarque, Luis García Tevenet está ultimando los detalles para marcharse al Lille como segundo entrenador de Davide Ancelotti. Una oportunidad irrechazable para el técnico sevillano, que ya coincidió con el italiano en el Botafogo y está sin equipo desde su destitución en el Real Valladolid.

Tevenet, que también fue futbolista profesional, inició su carrera en los banquillos en el Orihuela CF en el curso 2008/09. Después entrenó al Jerez Industrial, fue segundo técnico en el Sevilla FC y volvió a ser primero en el San Roque de Lepe, UCAM Murcia, al FC Cartagena, SD Huesca -ascendiendo a Segunda-, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y Atlético de Madrid B.

Con el filial sevillista logró dos ascensos consecutivos -de Tercera RFEF a Primera RFEF- y en la campaña 2024/25 se convirtió en asistente de Simeone en el primer equipo del Atleti. El pasado verano salió del club madrileño para comenzar una aventura en Brasil, donde fue segundo entrenador en el Botafogo, justo antes de firmar por el Real Valladolid.

En Brasil estuvo como ayudante de Davide Ancelotti, hijo de Carlo, con quien aprendió un sinfín de cosas: "Con Davide he tenido la suerte de entrenar con un segundo entrenador que ahora ha tomado la rienda de ser primero, donde me ha transmitido el cómo llevar un grupo desde la tranquilidad, el ser un buen gestor, el ser una persona que estudia muy bien el rival y que analiza muy bien el individuo dentro de cada equipo, el controlar los egos... Al final son detallitos que te enseñan y que, junto con el librito que yo llevo conmigo desde hace muchos años, cada día va teniendo capítulos nuevos", reconoció en su presentación con el Valladolid... y ahora sus caminos vuelven a cruzarse.

Tras 423 partidos como primer entrenador y una amplia trayectoria, llegó al Pucela con el reto de darle un cambio de aires, sin suerte. El sevillano, que sólo cumplió siete jornadas en el banquillo vallisoletano, dejó al Real Valladolid con un pobre balance de cuatro puntos de 21 posibles, dejando al Pucela en puestos de descenso a Primera RFEF a falta de 16 jornadas, cuando cogió las riendas del banquillo Fran Escribá. Tevenet llegó a Valladolid en diciembre de 2025 tras la prematura salida de Guillermo Almada al Real Oviedo y lejos de mejorar al equipo, empeoró incluso sus números. Con el sevillano en el banquillo el conjunto blanquivioleta encajó casi los mismos goles que con Almada, pero en 10 partidos menos.