David Torres 21 ABR 2026 - 12:18h.

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ValenciaLa Fiscalía de Valencia aprecia indicios de un presunto delito de odio por insultos racistas y homófobos por parte de un abonado del Valencia en varios partidos en Mestalla y ha remitido al juzgado una denuncia para que sea investigado. El pasado 29 de octubre un abonado del Valencia, periodista de Levante EMV, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra otro abonado del club por un presunto delito de odio y aportó audios, su testimonio y el de otros socios del sector 5 de Mestalla de reiterados insultos racistas y homófobos. El racista del sector 5 de Mestalla denunciado por el periodista y abonado del Valencia CF, Peio Bort, Con posterioridad, fue expulsado del estadio, pero ahora la causa prosigue.

"¡Negro de mierda! ¡Vete al Bioparc! ! Gitano! ¡Negro de patera!"

Según explica el denunciante, entre los gritos que grabó se escuchaba: "¡Negro de mierda! ¡Vete al Bioparc! ! Gitano! ¡Negro de patera!" Peio comparte audios más que clarificadores del denunciado. y explica que el sentir es generalizado entre todos los que rodean al susodicho. En su redacción de los hechos, Bort añade que los son en cada partido, de forma reiterada: “¡Etarras!” (dirigido a los futbolistas del Athletic y ante la presencia cercana de dos seguidores bilbaínos), “¡Gitanos! (a los del Betis)”, “¡Sudacas!” y añade, además que hace comentarios del tipo: "Pagaría 50 céntimos por cada bala en la cabeza de un rojo. Rojo muerto, rojo bueno”. Además relata algunos nombres propios que han sido objeto del abonado racista como son Lamine Yamal, o hasta Mosquera, jugador del Valencia CF hasta hace unos meses.

LALIGA se personó en la causa

El periodista había presentado el caso tanto ante el Valencia como ante LaLiga pero las investigaciones que llevaron a cabo tanto el club como la patronal no encontraron pruebas de esa conducta y el abonado llevó su denuncia a la Fiscalía. LaLiga pidió después personarse en la causa.

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Ahora la Fiscal delegada para Delitos de Odio de Valencia, Susana Gisbert, tras estudiar esas pruebas y practicar diversas diligencias que han incluido las declaraciones de varios abonados de ese sector, ha apreciado indicios de delitos y ha remitido su propia denuncia al juzgado, tal y como ha avanzado el Levante-EMV.

Expulsado de Mestalla

En noviembre, el aficionado fue denunciado, apercibido y expulsado de Mestalla por parte del Valencia CF tras la denuncia. Fue una expulsión cautelar del abonado, denunciado a la espera de ver en qué desembocaba un caso que llega ahora al juzgado.