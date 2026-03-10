El Betis habilita la primera sala para aficionados con autismo de España

Álvaro Borrego 10 MAR 2026 - 21:51h.

La Fundación del Real Betis, en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, ha habilitado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, sede provisional del equipo por las obras de remodelación del Benito Villamarín, la primera sala sensorial para aficionados con autismo o discapacidad cognitiva del fútbol español. Esta iniciativa, pionera en LaLiga y "desarrollada junto con la RFEF", garantizará un entorno adaptado para que personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o discapacidad cognitiva puedan disfrutar de los partidos del conjunto verdiblanco y también de los que organice la Federación en La Cartuja, como la final de la Copa del Rey del 18 de abril.

Este recurso estará disponible para los aficionados y aficionadas a partir del encuentro Betis-Celta del próximo domingo y con él la entidad verdiblanca "vuelve a situarse como el único club de fútbol de LaLiga que cuenta con un espacio de estas características destinado a mejorar la experiencia de personas con autismo en el estadio", según explicaba el comunicado del club.

El Betis resaltó la importancia de este espacio para esos colectivos, al subrayar que "las luces, las voces de los más de 60.000 aficionados que llenan la grada de La Cartuja o los sonidos impiden en muchos de los casos a las personas que padecen autismo, discapacidad cognitiva o trastorno de la conducta poder vivir un partido".

"El ruido del exterior puede resultar amenazante, irritante o agotador para ellos. Estas salas suponen una atmósfera desde la que los aficionados pueden ver el partido en directo sin los inconvenientes que pueden suponer la sobreestimulación de las gradas, permitiendo controlar los estímulos a los que se expone la persona", explica la nota.

Este novedoso espacio sensorial en el estadio contará con materiales y actividades interactivas, así como con iluminación regulable en una sala "especialmente diseñada para que las personas se sientan seguras y relajadas y tengan la opción de ver el partido detrás del cristal".

La Fundación del Betis, pionera

Con esta iniciativa impulsada junto con la RFEF también en La Cartuja, que supone dar continuidad a la sala sensorial que el Betis ya habilitó en el Benito Villamarín antes de su traslado, el club sevillano indicó que "reafirma su apuesta por un fútbol más accesible, inclusivo y comprometido con la diversidad, garantizando que todos los aficionados puedan sentir y vivir el deporte en igualdad de condiciones".

Esta sala estará operativa hasta el regreso del equipo al Villamarín y fue inaugurada este martes por el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael Gordillo, y su gerente, Rafa Muela, junto con los responsables de Autismo Sevilla Mercedes Molina y Marcos Zamora; el director de Marca y Responsabilidad Social Corporativa de la RFEF, Ignacio Solana, y su directiva Minerva Salas.

La puesta en marcha de este espacio se enmarca también en un acuerdo de colaboración entre la Fundación Real Betis y Autismo Sevilla, por el que esta entidad recibirá tres entradas por partido para que sus usuarios puedan asistir a los encuentros del conjunto verdiblanco como local y disfrutar de la experiencia del fútbol en un entorno adaptado.

Para la obtención de una entrada para esta sala inclusiva, los interesados deberán solicitarlo por correo electrónico a kapacita@realbetisbalompie.es con sus datos personales y certificado de discapacidad o documento que refleje que es persona con TEA o necesidades educativas especiales, y los adquirentes podrán acceder a ella con un acompañante.