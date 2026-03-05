Cuánto cuesta y cuándo se estrena la nueva camiseta del Betis dedicada a la 'Mujer Bética'

Álvaro Borrego 05 MAR 2026 - 21:21h.

Los jugadores la portarán en el prepartido contra el Celta de Vigo

Gareth Bale se rinde a Isco Alarcón: "Es lo más parecido a Zidane"

Compartir







El Real Betis ha presentado su nueva camiseta prepartido dedicada a las mujeres béticas, con motivo de la XIV Semana de la Mujer Bética, creada para conmemorar a todas las mujeres que sostienen el beticismo en cada generación: madres, hijas, abuelas y nietas que comparten este sentimiento como un legado. Esta prenda la lucirá el primer equipo en el calentamiento del próximo encuentro liguero del 15 de marzo en La Cartuja ante el Celta de Vigo.

“De madres a hijas, de abuelas a nietas”

Fabricada por Hummel, combina el verde con rayas sutiles y acabados en rosa en el cuello y las mangas, creando un contraste elegante que simboliza fuerza y unión. En el pecho luce el escudo del Real Betis Balompié y el logo de Hummel, ambos en acabado flocado, suave al tacto y de alta calidad.

En la parte inferior delantera incorpora un sello especial con el lema de la colección acompañado del escudo, convirtiendo la camiseta en una declaración de identidad. Y en la parte trasera, el lema “De madres a hijas, de abuelas a nietas”, también en acabado flocado, rindiendo homenaje al legado femenino que ha construido la historia del Betis.

Su tejido técnico transpirable y el corte deportivo ofrecen comodidad y rendimiento. El tallaje es femenino adaptado para uso unisex, con un rango amplio que va desde la XS hasta la 3XL, asegurando un ajuste cómodo para todos los cuerpos y formas de vivir el Betis. La camiseta tiene un precio único de 69,95 euros (62,95 para los Soy Bético) y podrá adquirirse a través de la web oficial del club. Además, la entidad ha lanzado otros productos de merchandising como bufandas, lanyard y pulseras, entre otros artículos.

El Betis homenajeó a sus socias más longevas

Por otro lado, este jueves también ha tenido lugar el acto '13 socias, 13 barras', que rinde homenaje a algunas de las socias más longevas de la entidad. En esta sexta edición de esta acción, el Real Betis ha querido reconocer la fidelidad, el beticismo y la pasión por las trece barras de Salud Sánchez Álvarez, Mercedes Hernández Sánchez, Carmen Guerrero León, Encarnación Guerrero León, María del Mar Guerrero León, María del Mar Melgar Rojo, María Victoria Oliva de la Vega, Salud de los Santos Martín, Azahara Mata Cepas, Pilar Ruiz Herrera, Concepción Álvarez Varela, Paquita Campos Sánchez y María Sanz Mejías.

Todas ellas recibieron diferentes obsequios por parte de Rafael Gordillo, director de Relaciones Institucionales del Real Betis y presidente de la Fundación, así como de los consejeros Rafael Muela y Ricardo Díaz. Además, pudieron compartir una gran mañana de beticismo en La Cartuja, la actual sede de la entidad.