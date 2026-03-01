Lisci quita hierro a la polémica de Mestalla: "El que mete gol siempre tiene razón"

David Torres 01 MAR 2026 - 19:54h.

Para Lisci no fue penalti ni las manos de Herrando ni las de Guido

El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

ValenciaEl entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, apuntó que el partido que disputó este domingo contra el Valencia en Mestalla “quizá” era un encuentro de 0-0 y no de 1-0 como acabó, pero agregó que “el fútbol va de marcar goles”. “El que mete gol siempre tiene razón. Ha sido un partido de muy, muy pocas ocasiones, igual algún acercamiento más del Valencia, pero no se han visto ocasiones claras. Quizá era un partido de 0-0, pero ellos han sido buenos en aprovechar el despiste en nuestro saque de meta y han ganado”, dijo en sala de prensa. “El fútbol va de marcar goles, el Valencia ha metido, nosotros no, y hay que darle la enhorabuena”, añadió mientras que sobre su rival, Lisci dijo que “el Valencia es un equipo bien entrenado, con una buena plantilla" y auguró que "le van a salir las cosas bien”.

Lisci habla de la polémica

En el encuentro hubo dos jugadas polémicas. Una, en la primera mitad, en la que Herrando despejó un balón con la mano (apoyada en el suelo) que había disparado Ramazani. En la segunda mitad, casi al final, fue Osasuna quien pidió pena máxima por manos de Guido Rodríguez, pero el argentino las tenía pegadas

Sobre los penaltis que pidieron ambos equipos por sendas manos dijo que quedaban dentro de la interpretación del colegiado. “Creo que ambas manos, la de Guido y la de Jorge son grises. Ahí entra el árbitro. Ha tomado la misma decisión por ambos equipos, ni nosotros ni el Valencia nos podemos quejar de esas dos decisiones”, concluyó.