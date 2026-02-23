Alavés 2-2 Girona: Boyé contrarresta la calidad de los de Míchel

Celia Pérez 23 FEB 2026 - 23:11h.

El argentino anotó el 2-2 antes del tiempo de añadido

El Alavés y el Girona han empatado esta noche en el duelo que cierra la jornada 25 de LALIGA EA Sports. Fue un primer tiempo donde el Girona se hizo con el control del balón ante un Alavés que trataba de generar peligro cuando se hacía con el balón. Fue en el 5' cuando Boyé consiguió abrir el marcador para el cuadro babazorro tras una asistencia de Youssef y tras el cual el cuadro albirrojo metió una marcha más. El tanto lo encontró en el 31', en un saque de esquina que esquina que Vanat envió al fondo de la red.

Ya en la segunda mitad cambió la dinámica y fue el Alavés el que se quitó la presión para tomar el control. A pesar de qu el Girona se puso por delante por medio de Tsygankov, los de Coudet fueron superiores e igualaron en la recta final por medio de Boyé.