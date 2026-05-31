David Torres 31 MAY 2026 - 11:31h.

La cuarta ciudad más grande de EE.UU. tiene un día oficial dedicado a Valencia y la culpa es del fútbol

Mestalla se despedirá sin Europa: El Valencia CF de Lim supera su peor racha histórica que data del descenso

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ValenciaHouston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos por población, con aproximadamente 2.3 a 2.4 millones de habitantes dentro de sus límites municipales en 2026. Es la ciudad más poblada de Texas y un importante centro económico mundial, especialmente en energía y salud y, desde hace 14 años, además, está hermanada con Valencia gracias al Valencia CF. En estos tiempos de miseria deportiva y empequeñecimiento con Peter Lim, historias como estas ayudan a recordar lo grande que ha sido el Valencia CF y, por qué, a pesar de la situación que atraviesa, sigue siendo motivo de orgullo para su afición y motivo de admiración en todo el planeta fútbol.

¿Por qué hay un día del Valencia CF en Houston?

Tal día como hoy… El 31 de mayo de 2012 la ciudad de Houston (Texas) convertía este día en una fecha especial para todos los valencianistas de los Estados Unidos, donde el Valencia CF cuenta con un buen número de seguidores. Aprovechando una de las numerosas visitas al país en los últimos años, el ayuntamiento de la ciudad, capital del estado de Texas y la cuarta ciudad con más población de EEUU, proclamó hace exactamente catorce años el 31 de mayo como día oficial del Valencia CF.

Fue la alcaldesa de Houston, Anisse Parker, quien lo anunció durante una recepción al Valencia CF en la que participaron algunos jugadores como Diego Alves o David Albelda, aprovechando que el equipo se encontraba en territorio norteamericano para cerrar la temporada con una gira de partidos amistosos, entre ellos uno en el que se enfrentó al Houston Dynamo, equipo local.

El segundo equipo de LALIGA que visitaba Houston

Destaca en el acta de la proclamación del ‘Valencia CF day’ en Houston que el equipo de Mestalla fue el segundo de LaLiga en enfrentarse al equipo de la ciudad a lo largo de la historia y que se trata de “uno de los clubes más exitosos de España”. El anuncio fue toda una sorpresa para la expedición valencianista, que participó de una recepción en el ayuntamiento de la ciudad y le hizo entrega a la alcaldesa de una camiseta oficial, una réplica de la Dama Ibérica en miniatura y un libro con datos e información sobre la ciudad de Valencia.

Tatuajes y admiración por el Valencia CF en Houston

Aquel día el Valencia CF ganó con un doblete de Aduriz, pero el resultado es lo de menos, lo importante es el legado. Aquel partido y aquella visita hizo que muchos houstonianos sientan admiración por Valencia, por el club. "Sentimos el Valencia CF como nuestra casa y estamos muy felices de regresar y que los niños vivan la experiencia", afirmaba uno de los directores de la academia de Houston en 2022. Hasta el punto que confiesa que hasta se hizo un tatuaje del Valencia CF en la piel.

“El cariño que tengo por el Valencia CF lo tengo plasmado en mi piel. Nos han dado una gran oportunidad de ser parte del Valencia CF y no tenemos más que vivirlo y disfrutarlo”, confesaba Mauricio Mata, que luego fue nombrado Director de la VCF Academy de Houston, y que lleva grabado en su piel el ADN VCF como muestra el tatuaje que se realizó en el brazo.