Cambios en la portería del Betis

Álvaro Borrego 10 MAR 2026 - 18:48h.

Pau López podría regresar a la titularidad este jueves

El dineral que puede ingresar el Betis si elimina al Panathinaikos en la Europa League

Compartir







El Real Betis disputa este jueves la ida de los octavos de final de la Europa League con el propósito de lograr un resultado positivo para la vuelta. El factor campo, con su hinchada a favor, será uno de los puntos fuertes del Panathinaikos de Rafa Benítez, que afronta esta eliminatoria en el mejor momento de la temporada. Una condición que no inquieta en demasía a los de Pellegrini, quienes, si la lógica se impone, deberían hacer valer su condición de favorito. Sea como fuere, está de sobra demostrado que con el escudo solo no se gana, sobre todo después de los tres pinchazos que la plantilla verdiblanca ha acumulado en la competición doméstica. El técnico no quiere sustos y pondrá un once muy reconocible, con Antony o Pablo Fornals como algunos de sus mayores exponentes, y con la más que presumible vuelta de Pau López a la titularidad.

El guardameta no disputa un minuto oficial desde el pasado 29 de enero, precisamente frente al Feyenoord en el último partido de la liguilla. Desde entonces lo ha jugado todo Álvaro Valles, aunque la vuelta de la Europa League, y el deseo de tener a todos enchufados, hace que sea más que probable el regreso de Pau López a la titularidad. El ex del Toluca empezó la temporada jugándolo prácticamente todo, pero una lesión muscular cambió el escenario bajo palos.

Pau López ha disputado hasta la fecha un total de 11 partidos, en los que ha encajado catorce goles. Solo ha dejado su portería a cero en dos ocasiones y ninguna de ellas fue en la Europa League, objetivo que tratará de buscar, si saliese de inicio, ante el Panathinaikos, en lo que supondría todo un pase de gigante para superar la eliminatoria.

Aitor Ruibal, que participará en la rueda de prensa de este miércoles, podría ser otra de las novedades junto a Llorente, Natan, Marc Roca o Ricardo Rodríguez, además de los citados Antony y Fornals. Es seguro que Manuel Pellegrini hará varios cambios de cara al partido del jueves.