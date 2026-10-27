Horario y dónde ver el CD Atlético Paso - Córdoba de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 OCT 2026 - 16:21h.

El Córdoba comienza su camino en el torneo con una visita a La Palma, donde el Atlético Paso intentará aprovechar el factor campo para dar la sorpresa

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El Córdoba CF debuta en la Copa del Rey con un desplazamiento a las Islas Canarias para enfrentarse al CD Atlético Paso. El conjunto blanquiverde buscará superar la primera eliminatoria y evitar una eliminación temprana ante un rival de inferior categoría. El equipo palmero, por su parte, afronta el encuentro con la ilusión de competir ante su afición y aprovechar una de las citas más importantes de su temporada.

Horario y dónde se juega el CD Atlético Paso - Córdoba

El encuentro entre el CD Atlético Paso y el Córdoba CF se disputa este martes 27 de octubre a las 21:00 horas en la Península, las 20:00 horas en Canarias. El escenario será el Estadio Municipal de El Paso, situado en la isla de La Palma. La eliminatoria se juega a partido único, por lo que el ganador conseguirá el pase a la siguiente ronda. En caso de empate al término de los 90 minutos, habrá prórroga y, si persiste la igualdad, una tanda de penaltis.

El Atlético Paso llega a esta cita después de proclamarse campeón de Tercera Federación la pasada temporada. Ahora compite en Segunda Federación y tratará de aprovechar la oportunidad de enfrentarse a un equipo de LaLiga Hypermotion. El Córdoba, mientras tanto, afronta el desplazamiento con el objetivo de cumplir con su condición de favorito.

Cómo y dónde ver el CD Atlético Paso - Córdoba por televisión

El partido podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través de Canarias Play y de la página web oficial de Radio Televisión Canaria (RTVC.es). La televisión autonómica ha confirmado la retransmisión tras alcanzar un acuerdo con Movistar Plus+, titular de los derechos de la competición. Los aficionados podrán acceder a la emisión por internet para seguir una eliminatoria que decidirá qué equipo continúa en la Copa del Rey.