Redacción ElDesmarque 20 NOV 2026 - 12:13h.

"30 años y todavía me cuesta admitir que...", pone la atleta

Ana Peleteiro estalla desde un tren camino a su casa: "Asuman las consecuencias"

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Ana Peleteiro ha vuelto a mostrar su lado más personal en redes sociales. La deportista gallega, que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, ha compartido una reflexión sobre su forma de ser y las dificultades a las que todavía se enfrenta para aceptar determinados aspectos de sí misma a sus 30 años. Siempre ha usado estas plataformas como un altavoz para expresar sus opiniones y reivindicarse, algo que muchas veces la ha puesto en el punto de mira de las críticas.

Las inseguridades de la atleta más allá de las pistas

La medallista olímpica ha reconocido en el post ser "muy intensa y perfeccionista", además de algo orgullosa, hasta el punto de convertirse, en ocasiones, en su "peor enemiga". Una autoexigencia que, según explica, puede llevarla a sentirse insatisfecha con sus propios resultados. Con estas palabras, la gallega reconoce que algunos rasgos de su personalidad también pueden jugar en su contra.

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Otro de los aspectos que menciona es la maternidad. Ana Peleteiro, que es madre de dos hijos pequeños junto al atleta Benjamin Compaoré, confiesa que "todavía le da miedo quedarse sola en casa", y que pese a exigirse ser valiente, hay miedos que todavía no supera. La deportista, que en julio de 2025 hizo pública la pérdida del bebé que esperaba junto a su marido, ya ha compartido anteriormente experiencias personales difíciles con sus seguidores.

La gallega cierra su publicación con una reflexión sobre la importancia de aceptarse: "crecer no es dejar de tener inseguridades, sino aprender a mirarnos con más cariño y menos juicio". Un mensaje con el que pone de manifiesto que, más allá de los éxitos deportivos, también continúa aprendiendo a convivir con sus propios miedos e inseguridades.