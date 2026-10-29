María Trigo 29 OCT 2026 - 11:50h.

La atelta asegura que coge muchos trenes y que los españoles merecen poder viajar con tranquilidad

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Una tragedia como el accidente ferroviario de Urda (Toledo) llega al corazón de todos. Las víctimas, sus familiares y amigos y... las personas que suelen coger mucho esos trenes. Una de esas personas es Ana Peleteiro. La atleta confirmó en sus redes sociales que es una usuaria habitual de ese medio de transporte y que este mismo miércoles se encontraba en uno de ellos, aunque en otra dirección distinta de la línea que uno Madrid con Andalucía.

Ana Peleteiro, que es muy activa en las redes sociales, no dudó en enviar varios mensajes. "Últimamente viajo muchísimo en tren. De hecho, ahora mismo estoy en uno de camino a casa. Y quiero decirlo alto y claro: todos merecemos un transporte público seguro. Tragedias como estas no pueden normalizarse. Es necesario esclarecer lo ocurrido, depurar responsabilidades y, si ha habido negligencias, que los responsables asuman las consecuencias. La seguridad y la vida de las personas deben estar siempre por encima de todo", manifestó en uno de ellos.

Ana Peleteiro, con las víctimas

Antes de ese mensaje, la atleta publicó otro en el que mostramo su cariño a los afectados: "Con el corazón en un puño, quiero mandar mi más sentido pésame a las familiadas de las víctimas y todo mi apoyo y cariño a los afectados". Unas palabras que iban acompañadas del teléfono que se ha habilitado para atención a los afectados del accidente, que es el siguiente: 900 10 10 20.

Poco más de un día después del trágico accidente que tiene a toda España de luto, las incógnitas siguen siendo muchas. La única certeza es que el impacto, entre trenes de más de 400 y 500 toneladas, provocó que varios vagones cayesen además por un terraplén, ampliando la magnitud del desastre, que según los últimos balances deja 68 víctimas mortales, convirtiendo lo ocurrido en el peor accidente ferroviario desde el de 2013 en Angrois, y solo nueve meses después del de Adamuz, en el que murieron 46 personas.