Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 15:57h.

'Sevilla FC: Hasta la Muerte' se estrenó este lunes dentro del marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2026

Radiografía económica del Sevilla FC: recortes en plantilla y 27 millones de pérdidas en unas pobres cuentas

Compartir







Son muchas, cada vez más, las piezas cinematográficas que han querido reflejar algún momento -o el recorrido- histórico del Sevilla en la última década y este pasado lunes, en el Cartuja Center, se estrenó el último documental sobre ello, llamado 'Sevilla FC: Hasta la Muerte' y presentado en el Festival de Cine Europeo celebrado en la ciudad sevillana.

Con Andrés Torres Rubio como director y Luis Velo, además de Miren Itxaso Gallego, como productores, el documental promete presentar "la historia menos conocida" del Sevilla "entre vínculos familiares y juegos de poder".

PUEDE INTERESARTE Luis García Plaza cambia de planes

Andrés Torres, el director, asegura que la intención de la narrativa era que el documental pudiese ser visto y disfrutado incluso por aquellos que no son amantes del fútbol y en las distintas críticas se promete vivir el recorrido del Sevilla desde que comenzó a acumular éxitos hasta la llegada de Del Nido Carrasco a la presidencia.

PUEDE INTERESARTE Del guante de Rakitic a la duda constante: la asignatura pendiente del Sevilla

Estrenado este pasado lunes en el Cartuja Center dentro de la sección Special Screenings del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que este año se celebra del 6 al 14 de noviembre, el documental dura 58 minutos y se proyecta en versión original en español para todos los públicos.

"Este documental repasa la historia del equipo de fútbol sevillano, desde los éxitos de sus mejores épocas a la crisis originada en 2013, momento en el que su entonces presidente José María del Nido Benavente, considerado por muchos el principal arquitecto del Sevilla campeón, tiene que dar un paso al lado para entrar en prisión. Su vicepresidente, Pepe Castro, lo sustituye y el equipo sigue sembrando el terror en el fútbol europeo, mientras que del Nido maniobra desde prisión para tratar de recuperar su trono cuando salga. Sin embargo, en un giro inesperado, es su primogénito, José María del Nido Carrasco, quien lo impide", se puede leer en la web del citado Festival.