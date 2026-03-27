David Torres 27 MAR 2026 - 19:30h.

Juega en el Soneja, es delantero y ha marcado dos goles

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ValenciaYa está aquí 'La isla de las tentaciones 10', que está a punto de comenzar y los solteros ya llegan dispuestos a convertirse en la mayor tentación de su villa, decididos a poner en jaque a todas las parejas. Disponible en Mediaset Infinity, el concurso además volverá a tener una vertiente futbolera y valencianista. No en vano, uno de los concursantes es valenciano, valencianista y muy futbolero. En la actualidad defiende los colores del CD Soneja antes de embarcarse en esta aventura televisiva.

Como futbolista, Fran García es un delantero nacido en 2005 que, tras formarse en la Academia del Valencia CF pasó por varios clubes como el Vilamarxant, el Utiel o el Soneja, dónde este año lleva dos goles en dieciséis encuentros. Recientemente ha estado en la Selección Valenciana a las órdenes de Andrés Palop, prueba evidente de su capacidad. Obviamente, aparca su actividad deportiva para centrarse en su nueva aventura televisiva.

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Fran García: “Estos ojos azules ligan solos”

Así presentan a Fran García en el concurso:

Fran tiene 20 años, es futbolista y viene de Valencia. Es egocéntrico, orgulloso y muy chulete. Se considera el prototipo de cualquier mujer: tatuado, deportista, con abdominales y ojos azules, algo que, según él, ya hace todo el trabajo. No está acostumbrado al rechazo y asegura que, si alguien no se fija en él, “no sabe lo que se pierde”. Llega a la isla con la intención de encontrar, por fin, a la persona indicada.