Fermín López, Jugador Hyundai de la jornada 11 de LALIGA EA Sports

eldesmarque.com 03 NOV 2026 - 12:32h.

Fermín López marcó un gol y dio dos asistencias en el partidos contra el Deportivo Alavés

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El FC Barcelona parece que ya se ha repuesto del traspiés de El Clásico. El equipo de Hansi Flick se enfrentó al Alavés y nada mejor que una goleada para retomar la senda de la victoria. Uno de los jugadores que más destacó en el 6-1 fue Fermín López. El jugador culé marcó y dio dos asistencias y por eso es el Jugador Hyundai de la jornada 11 de LALIGA EA Sports.

En los últimos tiempos, Fermín se ha convertido en una de las piezas claves de Hansi Flick. Sus actuaciones en el campo le han llevado a ser un jugador deseado por otros clubes y en los últimos mercados ha despertado el interés en Europa, pero él parece tener claro que su futuro está ligado al Barça y quiere hacer historia vestido de blaugrana.

Hay Fermín López para rato en el FC Barcelona

Tras la goleada ante el Alavés, le preguntaron precisamente por el interés del Manchester United sobre él. "No presto atención a este tipo de noticias. Quiero estar en el Barça lo máximo posible y espero terminar mi carrera en este club", dijo al respecto.

Fermín López no parece querer triunfar en otro sitio que no sea el FC Barcelona. El jugador ha jugado 13 partidos en los que ha marcado 6 goles y ha repartido 6 asistencias, pero su aportación en el campo va mucho más allá y por eso se ha convertido en un fijo de Hansi Flick. Solo se ha quedado en tres partidos en el banquillo en los que no ha salido de titular y en solo uno de ellos (contra el Racing) no ha disputado ni un solo minuto.

Es de los jugadores que más minutos tiene acumulados de la plantilla y actuaciones como la que hizo ante el Deportivo Alavés acreditan que siga teniendo presencia como titular indiscutible.