Redacción ElDesmarque 21 AGO 2026 - 09:45h.

Del Pozo destaca el compromiso “con impulsar el talento de nuestros deportistas y ofrecerles las mejores oportunidades para seguir creciendo y alcanzar la excelencia”

La iniciativa, pionera en España, comenzará el 26 de agosto con una expedición a Qingdao y establece un marco de colaboración plurianual de formación y tecnificación de deportistas y entrenadores

Compartir







La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, impulsa, junto a la Federación Andaluza de Esgrima, un programa autonómico de intercambio de alto rendimiento con China, una iniciativa pionera a nivel nacional que reforzará la proyección internacional de la esgrima andaluza y establecerá un marco de colaboración plurianual para el desarrollo de deportistas y entrenadores.

El programa comenzará el próximo 26 de agosto con el desplazamiento de una primera expedición andaluza a Qingdao, una de las ciudades de referencia de la esgrima en China. Durante su estancia, deportistas y técnicos andaluces participarán en una intensa agenda de entrenamientos, intercambio de metodologías, observación técnica y trabajo conjunto con clubes y centros de alto rendimiento del país asiático.

PUEDE INTERESARTE La Junta licita las obras de terminación de la reforma del Parque Deportivo de La Garza por 4 millones de euros

La iniciativa supone un importante paso adelante en la estrategia de internacionalización de la esgrima andaluza y permitirá generar nuevas oportunidades de formación y tecnificación para los deportistas y entrenadores de la comunidad. El proyecto contempla, además, futuras estancias de deportistas y técnicos chinos en Andalucía, favoreciendo un intercambio permanente de conocimientos, experiencias y metodologías de entrenamiento.

Se trata del primer programa de estas características en esta modalidad promovido por una federación deportiva de ámbito autonómico en España, y nace con vocación de continuidad. El objetivo es consolidar una colaboración estable entre instituciones deportivas andaluzas y chinas que permita impulsar la excelencia deportiva y favorecer la innovación en los procesos de preparación de los deportistas.

PUEDE INTERESARTE La próxima edición del Andalucía Desafío Doñana acogerá el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike

Para la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, “desde el Gobierno andaluz estamos firmemente comprometidos con impulsar el talento de nuestros deportistas y ofrecerles las mejores oportunidades para seguir creciendo y alcanzar la excelencia. Este programa de intercambio con China es un magnífico ejemplo de cómo la cooperación internacional puede convertirse en una herramienta de alto valor para la formación y la tecnificación deportiva”.

Del Pozo ha señalado también que “Andalucía sea pionera en España con una iniciativa de estas características demuestra que nuestro deporte está preparado para mirar al mundo, aprender de los mejores y, al mismo tiempo, compartir todo el conocimiento y la experiencia que atesora nuestra comunidad. La esgrima andaluza tiene talento, tiene capacidad y tiene un enorme potencial de crecimiento, y desde la Junta queremos acompañarla en ese camino”.

PUEDE INTERESARTE El Plan Andalucía Olímpica incrementa las candidaturas en la edición de 2026 hasta 355 solicitudes

Igualmente ha destacado la consejera que “este primer paso que damos ahora en Qingdao debe ser el comienzo de una relación duradera y fructífera. Queremos que nuestros deportistas tengan cada vez más oportunidades de competir, formarse y crecer fuera de nuestras fronteras, porque invertir en alto rendimiento es también invertir en el futuro del deporte andaluz”.

Por su parte, la presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima, Astrid Ferrando, ha destacado que “este proyecto representa una apuesta estratégica por el futuro de nuestra esgrima. Queremos que nuestros deportistas y entrenadores tengan acceso a las mejores experiencias internacionales y que Andalucía sea reconocida como un referente en innovación, formación y cooperación deportiva. Este acuerdo con China marca el inicio de una relación estable que generará oportunidades durante los próximos años”.

Apuesta por la excelencia y el alto rendimiento

El acuerdo permitirá a los deportistas andaluces convivir y entrenar con representantes de una de las grandes potencias mundiales de la esgrima, ampliando sus experiencias internacionales y facilitando el acceso a nuevos sistemas y modelos de preparación.

Al mismo tiempo, el programa contribuirá a fortalecer las relaciones institucionales y deportivas entre Andalucía y China, generando un espacio de cooperación que trasciende la competición y que apuesta por la formación permanente de deportistas y técnicos.

El programa se integra en la estrategia de internacionalización de la Federación Andaluza de Esgrima y contempla la puesta en marcha de nuevas acciones de intercambio, formación y desarrollo conjunto durante los próximos años.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Esgrima refuerzan su apuesta por la excelencia y el alto rendimiento y sitúan a la comunidad como un territorio abierto a la cooperación deportiva internacional. El proyecto aspira, además, a convertirse en un modelo de referencia para otras federaciones deportivas españolas y andaluzas, demostrando la capacidad del deporte autonómico para establecer alianzas internacionales y generar nuevas oportunidades para sus deportistas y profesionales.