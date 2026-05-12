El Real Club Mediterráneo de Málaga triunfa en La Malagueta y se alza en la XII Liga Andaluza

Redacción ElDesmarque 12 MAY 2026 - 16:17h.

El Real Club Mediterráneo se alzó con el campeonato en La Malagueta

El Trofeo CBS se quedó en el Club Deportivo Remo Pedregalejo

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La Playa de la Malagueta fue testigo del final del Campeonato de Andalucía de remo en banco fijo llaut que se celebró el pasado fin d semana. En esta competición participaron 10 clubes de Málaga y Cádiz. 600 deportistas se dieron cita para participar en la última prueba puntuable para la XII Liga Andaluza de esta modalidad. Este evento fue organizado por la Federación Andaluza de Remo y el Real Club Mediterráneo de Málaga con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga.

El Real Club Mediterráneo fue uno de los que destaco con respecto a sus competidores y con ello se llevó el título por el que empezó a competir desde octubre del año pasado. No hubo mejor manera para los anfitriones que ganar en casa y ante su público con dos oros. Han conseguido alzarse en la categoría de la absoluta mixta y la cadete femenina.

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Por detrás del Mediterráneo quedó el Club de Remo, La Caja del Moral que se alzó con la segunda plaza tras lograr la plata en la categoría cadete femenina. El podio lo cerró el Club de Remo Pedregalejo con el bronce en la prueba absoluta mixta.

Los otros nombres propios de la competición fueron un bote mixto del Club de Remo Torremolinos y La Cala del Moral que ganaron en la final directa cadete masculina. Los veteranos del Real Club Mediterráneo consiguieron dos victorias y les siguieron el Club de Remo Barbate y el Real Club El Candado para completar el podio de honor en categorías masculinas. El Club de Remo Algeciras y Pedregalejo lo hicieron en las féminas.

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Esto no fue lo único que se disputó. También se celebró el Trofeo CBS, un evento paralelo para mujeres que han superado el cáncer el cáncer de mana, terminó con el primer puesto para el C.D. Remo Pedregalejo, seguido de Real Club Mediterráneo, C.D. Remo Torremolinos y La Cala del Moral.

Así quedó la clasificación final de la XII Liga Andaluza de la temporada 2025/2026

1º. Real Club Mediterráneo de Málaga

2º. Real Club El Candado

3º. C.D. IES El Palo

4º. Remo Torremolino

5º. C.D. Remo Pedregalejo

6º. C.R. La Cala del Moral

7º. C.D. Remo Faro Torre del Mar

8º. Club de Remo Barbate

9º. C.R. La Araña

10º. Club de Remo Algeciras

11º. Club Náutico Torre del Mar