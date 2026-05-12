El Real Club Mediterráneo de Málaga triunfa en La Malagueta y se alza en la XII Liga Andaluza
El Real Club Mediterráneo se alzó con el campeonato en La Malagueta
El Trofeo CBS se quedó en el Club Deportivo Remo Pedregalejo
La Playa de la Malagueta fue testigo del final del Campeonato de Andalucía de remo en banco fijo llaut que se celebró el pasado fin d semana. En esta competición participaron 10 clubes de Málaga y Cádiz. 600 deportistas se dieron cita para participar en la última prueba puntuable para la XII Liga Andaluza de esta modalidad. Este evento fue organizado por la Federación Andaluza de Remo y el Real Club Mediterráneo de Málaga con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga.
El Real Club Mediterráneo fue uno de los que destaco con respecto a sus competidores y con ello se llevó el título por el que empezó a competir desde octubre del año pasado. No hubo mejor manera para los anfitriones que ganar en casa y ante su público con dos oros. Han conseguido alzarse en la categoría de la absoluta mixta y la cadete femenina.
Por detrás del Mediterráneo quedó el Club de Remo, La Caja del Moral que se alzó con la segunda plaza tras lograr la plata en la categoría cadete femenina. El podio lo cerró el Club de Remo Pedregalejo con el bronce en la prueba absoluta mixta.
Los otros nombres propios de la competición fueron un bote mixto del Club de Remo Torremolinos y La Cala del Moral que ganaron en la final directa cadete masculina. Los veteranos del Real Club Mediterráneo consiguieron dos victorias y les siguieron el Club de Remo Barbate y el Real Club El Candado para completar el podio de honor en categorías masculinas. El Club de Remo Algeciras y Pedregalejo lo hicieron en las féminas.
Esto no fue lo único que se disputó. También se celebró el Trofeo CBS, un evento paralelo para mujeres que han superado el cáncer el cáncer de mana, terminó con el primer puesto para el C.D. Remo Pedregalejo, seguido de Real Club Mediterráneo, C.D. Remo Torremolinos y La Cala del Moral.
Así quedó la clasificación final de la XII Liga Andaluza de la temporada 2025/2026
1º. Real Club Mediterráneo de Málaga
2º. Real Club El Candado
3º. C.D. IES El Palo
4º. Remo Torremolino
5º. C.D. Remo Pedregalejo
6º. C.R. La Cala del Moral
7º. C.D. Remo Faro Torre del Mar
8º. Club de Remo Barbate
9º. C.R. La Araña
10º. Club de Remo Algeciras
11º. Club Náutico Torre del Mar