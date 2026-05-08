La selección española define su participación para la Copa del Mundo Sevilla 2026

Redacción ElDesmarque 08 MAY 2026 - 09:38h.

El equipo nacional de banco móvil acudirá con ocho tripulaciones y 18 remeros a la cita de la capital hispalense

El gran evento se va a disputar del 29 al 31 de mayo

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La cuenta atrás para el estreno en la Copa del Mundo 2026 de la selección nacional de remo olímpico se ha iniciado con la convocatoria, por parte de la Federación Española, de los botes inscritos para la cita inaugural del circuito World Rowing, a disputar en Sevilla del 29 al 31 del presente mes de mayo.

Una vez celebrado el Open de acceso al equipo nacional, el pasado mes de marzo en Banyoles, y la posterior concentración en tierras gerundenses, la dirección técnica de la FER ha hecho pública la relación de deportistas seleccionados para tomar parte en la primera cita internacional de la temporada en banco móvil, que tendrá como escenario el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja.

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En la piedra de toque inicial de año rumbo a las dos grandes pruebas de la temporada, el Europeo de Varese (Italia) y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente, el equipo nacional absoluto estará formado por 18 deportistas, 14 en categoría masculina y 4 cuatro en la femenina, que se distribuirán en ocho botes.

En concreto, España participará en la capital andaluza con seis tripulaciones masculinas y dos en féminas, representadas en este caso en dos sin timonel por Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles), por un lado, y las andaluzas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amand Gil (Real Círculo de Labradores), por otro.

Los chicos tendrán doble representación en skiff con el catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero) y el vasco Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), mientras que las embarcaciones dobles tendrán acento gallego y andaluz. De esta forma, el doble scull que acudirá a Sevilla estará formado por Rodrigo Conde (Club Remo Miño) y Caetano Horta (Club Mar de Noia), mientras que el dos sin timonel será nuevamente para los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla).

En cuatro scull, los componentes serán, junto al sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores), los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), mientras que el cuatro sin timonel español repetirá formato al estar integrado por el local Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla) y el tridente catalán de Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles).

La selección española completará su delegación con un cuerpo técnico formado por Daniel Rodríguez, Javier González, Pol Gené, Gaspar Company, Álvaro Romero, Carles Grabulosa y Jaime Ríos, además de los fisioterapeutas Tomás Jurado y Blanca Más de Xaxars.

La Copa del Mundo de remo disputará la primera de sus tres pruebas del calendario del 29 al 31 de mayo en Sevilla, donde no se incluirán pruebas paralímpicas en el programa, para continuar del 12 al 14 de junio en Plovdiv (Bulgaria), concluyendo en su sede habitual de Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio.