El Trofeo Carolina Ruiz Challenge cierra una espectacular Audi quattro Cup

Redacción ElDesmarque 31 MAR 2026 - 09:58h.

Alrededor de 150 deportistas han participado en el Trofeo Carolina Ruiz Challenge en las categorías U12/U10 y, de forma especial, en este evento en U8

El calendario para esta temporada 2025/2026 ha incluido seis citas que han tenido lugar entre los meses de enero y abril

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Espectacular jornada de competición en el Trofeo Carolina Ruiz Challenge celebrado en la estación granadina de Sierra Nevada, donde los jóvenes esquiadores volvieron a demostrar el gran nivel del esquí de base nacional dentro del circuito Audi quattro Cup. La prueba, disputada este 28 de marzo de 2026 bajo unas excelentes condiciones de sol y nieve primavera, ha estado organizada por el Esquí Club Granada y la Ruiz Ski Academy y ha contado con la colaboración de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno y la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Asimismo, en el evento, se ha contado con dos grandes figuras femeninas del panorama nacional de los deportes de invierno. Dos deportistas históricas de nuestro país como son Carolina Ruiz y Maria José Rienda.

La competición, disputada en dos mangas, ha reunido a un gran número de deportistas en las categorías U12, U10 y U8, consolidando una vez más el papel de este circuito como plataforma clave en el desarrollo del esquí alpino nacional.

En la categoría U12 femenina, la victoria ha sido para la andaluza Sofía Gonzalo (NEVAD-FAnzDI), que ha firmado un tiempo total de 1:16.42. La lucha por el triunfo ha sido muy ajustada, con Belén Arroyo (MONAC-FAnzDI) en segunda posición a tan solo +0.15, mientras que Violeta Álvarez (NEVAD-FAnzDI) ha completado el podio a +1.52, en una carrera decidida por pequeños detalles. En el apartado masculino, el triunfo ha sido para Pablo Vidal (NEVAD-FAnzDI) con un crono de 1:10.79, imponiéndose con solvencia sobre Ángel Ortega (RURAL-FAnzDI), segundo a +2.23, y Diego González (MONAC-FAnzDI), tercero a +3.72.

En la categoría U10 femenina, la victoria ha sido para la madrileña Cristina López (MITIC-FMDI) con un tiempo de 44.67. Carmen Aparicio (AMSTD-FMDI) ha sido segunda a +0.57 y Mía Ventura (MSRT-FAnzDI) ha cerrado el podio a +1.09. En la prueba masculina, el andaluz Javier Argüelles (NEVAD-FAnzDI) se ha llevado el triunfo con un registro de 43.98, seguido de José Justo Álvarez (NEVAD-FAnzDI) a +1.12 y Yinmo Zheng (TECALP-FMDI) a +1.17, en una categoría también muy competida.

Los más pequeños también han tenido su protagonismo en la categoría U8, donde Antonio Cabo se ha impuesto en la clasificación masculina, mientras que Mar Argüelles ha logrado la victoria en la femenina, poniendo en valor el gran futuro que viene por detrás en el esquí alpino español.

Durante la jornada, los participantes y acompañantes han podido disfrutar del ambiente característico del circuito en el Village ofrecido por AUDI España, con actividades paralelas y espacios lúdicos que refuerzan el carácter formativo y social de estas competiciones. Este tipo de eventos no solo fomentan la competición, sino también valores esenciales como el compañerismo, la constancia y la diversión en edades tempranas.

El circuito, que apoya al deporte base, tiene como objetivo impulsar la parte más profunda de la pirámide deportiva, donde se empiezan a detectar los talentos que en el futuro representarán a España en competiciones internacionales. Un ejemplo de ello es Ander Mintegui, surgido de este tipo de competiciones y actualmente presente en el panorama internacional en el circuito de Copa del Mundo.

Sobre Audi quattro Cup

La Audi quattro Cup es una competición dirigida a jóvenes esquiadores de entre 8 y 12 años, con el objetivo de impulsar la práctica del esquí de base y fomentar el desarrollo del deporte local, además de transmitir valores fundamentales como el esfuerzo, el espíritu de equipo, la superación y la diversión. Cada temporada reúne a cientos de deportistas en distintas sedes del territorio nacional, consolidándose como uno de los circuitos de referencia del esquí alpino base en España.

En años anteriores de la AqC, más de 1.000 deportistas participaron en las competiciones organizadas por las federaciones autonómicas y clubes con el apoyo de Audi España y la RFEDI, poniendo de manifiesto el excelente estado de salud que tiene este deporte y el gran interés y talento por descubrir que hay en nuestro país.

Para esta temporada 2025/2026 ha habido 6 pruebas en 6 sedes distintas por todo España. Como viene siendo habitual los últimos años, el Trofeo Amics de Montgarri abrió el calendario competitivo con la primera prueba el fin de semana del 10 al 11 de enero, en Baqueira Beret, con la organización del Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. Tras esta parada, la acción se tenía que desplazar hasta Castilla y León, concretamente hasta el complejo de San Isidro, donde se tenía que disputar el 24 de enero los campeonatos autonómicos de Castilla y León, pero fue pospuesto con nueva fecha para el 14 de marzo en Fuentes de Invierno. Aragón acogió esta nueva fase esta Audi quattro Cup (AqC) con la celebración del Trofeo Candanchú, en este mismo espacio el 7 de febrero, con la organización del Club Esquí Candanchú. La cuarta parada se disputó en La Molina con el 28º Pista! Pista! y organizado por La Molina Club d’Esports el 28 de febrero; en marzo la acción prosiguió con el XXIX Trofeo Pitarroy, en Cerler, con el Club Cerler Aneto, el 7 de marzo. Finalmente, la AqC ha concluido en Sierra Nevada, con el Trofeo Carolina Ruiz Challenge, organizado por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno y el Esquí Club Granada, este 28 de marzo.