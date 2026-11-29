Coches y Motos 29 NOV 2026 - 01:13h.

El Capri ha regresado de la mano de un diseño top y mucha tecnología

Ford se carga el Focus

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Ford ha recuperado una de las denominaciones más conocidas de su historia para desarrollar un SUV completamente eléctrico. El nuevo Capri utiliza un nombre asociado tradicionalmente a los cupés deportivos de la marca, aunque lo adapta a una carrocería de cinco puertas y dimensiones familiares. Su principal atractivo está en combinar una silueta de inspiración fastback con una plataforma eléctrica moderna y diferentes configuraciones de potencia y autonomía.

El modelo se sitúa dentro de una categoría donde aparecen alternativas como el Volkswagen ID.5, el Cupra Tavascan o el Skoda Enyaq Coupé. Ford ha apostado por una estética relativamente deportiva, con unas proporciones que buscan diferenciarlo de los SUV convencionales. Sin embargo, el nuevo Capri no pretende reproducir exactamente el carácter del modelo histórico, sino ofrecer una interpretación moderna adaptada a las necesidades del mercado actual.

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Una silueta fastback de 4,63 metros

El Ford Capri mide aproximadamente 4,63 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados unidos visualmente mediante una superficie oscura, acompañados por un paragolpes de diseño limpio. Las proporciones recuerdan parcialmente a las de un cupé, aunque la altura de la carrocería permite ofrecer una posición de conducción elevada.

De perfil destaca una línea de techo descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada relativamente compacta. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón de grandes dimensiones que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un SUV eléctrico que combina elementos deportivos con una carrocería práctica, aunque su diseño presenta diferencias importantes respecto al Capri original.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila espaciosa gracias a una distancia entre ejes de aproximadamente 2,77 metros. El maletero alcanza unos 572 litros en determinadas versiones de tracción trasera, una cifra interesante para viajes familiares. Esta capacidad permite utilizar el Capri como automóvil principal, especialmente para quienes necesitan transportar equipaje con frecuencia.

Diferentes motores y más de 600 kilómetros de autonomía

El Ford Capri utiliza la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, una arquitectura desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. La gama incluye diferentes configuraciones mecánicas, con versiones de tracción trasera y alternativas de tracción total. Dependiendo del año y del mercado, las potencias pueden situarse entre aproximadamente 170 y 340 CV.

Las versiones de mayor autonomía permiten superar los 600 kilómetros homologados WLTP en determinadas configuraciones. Esta cifra depende de la batería, la motorización y las llantas, por lo que conviene consultar las especificaciones concretas antes de comparar diferentes versiones. La autonomía real también estará condicionada por la temperatura, la velocidad y el tipo de recorrido.

La carga rápida en corriente continua permite recuperar energía durante los desplazamientos largos, aunque la potencia máxima varía según la batería elegida. Ford también incorpora diferentes sistemas de recuperación de energía y modos de conducción destinados a mejorar la eficiencia.

Un interior tecnológico y funcional

El salpicadero incorpora una pantalla multimedia vertical de 14,6 pulgadas con el sistema SYNC Move, que permite modificar su inclinación. Detrás aparece un compartimento de almacenamiento que puede utilizarse para guardar pequeños objetos. También dispone de instrumentación digital, asistentes de conducción y diferentes funciones de conectividad.

El Capri comparte numerosos componentes técnicos con el Ford Explorer eléctrico, aunque utiliza una carrocería de mayor longitud y una silueta diferente. Frente al Volkswagen ID.5 o al Cupra Tavascan, apuesta por una presentación estética propia y una configuración interior que mantiene algunos elementos característicos de Ford.

El nuevo Capri no es un deportivo tradicional, pese a recuperar una denominación histórica. Sin embargo, combina una carrocería de diseño llamativo con un habitáculo práctico y diferentes configuraciones eléctricas. Para quienes buscan un SUV familiar con una estética de inspiración cupé, representa una de las propuestas más particulares de la actual gama de Ford.