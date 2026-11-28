Coches y Motos 28 NOV 2026 - 02:34h.

El utilitario francés se ha renovado y sigue siendo una opción barata y atractiva

El Citroën menos bonito es una ganga

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El Citroën C3 se ha convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un utilitario económico, práctico y con una estética diferente. Su última generación ha abandonado las proporciones tradicionales de los coches urbanos para adoptar una carrocería más elevada, cercana a la de un pequeño crossover. Entre sus versiones destaca el C3 Hybrid de 110 CV, que combina una mecánica electrificada con cambio automático y etiqueta ECO de la DGT.

Esta configuración sitúa al Citroën frente a alternativas como el Dacia Sandero y el Fiat Grande Panda. Los tres comparten una filosofía orientada a ofrecer movilidad asequible, aunque presentan diferencias importantes en sus sistemas de propulsión y equipamiento. El C3 híbrido busca destacar especialmente por su comodidad y por una mecánica que permite reducir el consumo urbano sin necesidad de conectarse a un punto de carga.

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Un utilitario con aspecto de pequeño SUV

El Citroën C3 mide aproximadamente 4,02 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora el nuevo emblema de la marca, unos faros estilizados y una firma luminosa que refuerza su personalidad. De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y unas protecciones inferiores que contribuyen a transmitir una imagen robusta.

La trasera presenta unos pilotos de formas geométricas y un portón amplio. El habitáculo dispone de cinco plazas y una configuración sencilla, con numerosos espacios de almacenamiento y una posición de conducción relativamente elevada. El maletero ofrece aproximadamente 310 litros, una cifra correcta para un automóvil de estas dimensiones, aunque inferior a la de algunos competidores.

Uno de los principales argumentos del C3 está en su orientación hacia el confort. Citroën incorpora asientos Advanced Comfort y una suspensión con topes hidráulicos progresivos, soluciones destinadas a mejorar la absorción de las irregularidades. Este planteamiento puede resultar especialmente interesante para quienes priorizan la comodidad frente a un comportamiento deportivo.

Un híbrido de 110 CV con cambio automático

El Citroën C3 Hybrid utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema de hibridación de 48 voltios. La potencia conjunta alcanza los 110 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una caja automática de doble embrague y seis velocidades. Esta configuración permite recuperar energía durante las frenadas y utilizar asistencia eléctrica en determinadas situaciones.

El sistema también puede desplazar el automóvil utilizando electricidad durante maniobras y recorridos breves de baja demanda. Sin embargo, no ofrece una autonomía eléctrica comparable a la de un híbrido enchufable. Su principal ventaja está en combinar una conducción automática con un consumo contenido, especialmente durante los desplazamientos urbanos.

El C3 Hybrid obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una característica que puede resultar interesante frente a determinadas versiones de gasolina del Dacia Sandero. El Fiat Grande Panda Hybrid también dispone de una mecánica electrificada semejante, ya que ambos modelos pertenecen al grupo Stellantis y comparten numerosos componentes técnicos.

El precio será decisivo frente a sus rivales

El Dacia Sandero mantiene uno de sus principales argumentos en el precio de acceso, especialmente en las versiones de gasolina y GLP. El Fiat Grande Panda responde con una carrocería de diseño retro y un maletero más generoso en determinadas configuraciones. El Citroën apuesta por una suspensión orientada al confort, una posición de conducción elevada y una mecánica híbrida automática.

Las promociones comerciales pueden mejorar su atractivo, aunque conviene distinguir entre las ofertas del C3 de gasolina, el híbrido y el ë-C3 eléctrico. Cada versión presenta precios, etiquetas medioambientales y condiciones diferentes. Además, las financiaciones pueden incorporar entradas y cuotas finales que aumentan el desembolso total.

El Citroën C3 Hybrid de 110 CV representa una alternativa interesante para quienes buscan un utilitario cómodo y electrificado. Su principal atractivo está en combinar dimensiones manejables, cambio automático y etiqueta ECO, aunque el Sandero y el Grande Panda mantienen argumentos importantes en precio y funcionalidad.