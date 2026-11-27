Coches y Motos 27 NOV 2026 - 02:47h.

Con hasta 646 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

El Zeekr 7GT tiene techo bajo, zaga larga y una silueta de gran turismo poco habitual que lo convierte en uno de los más bonitos

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En el mundo de los SUV eléctricos, muchos fabricantes buscan llamar la atención con líneas agresivas y detalles llamativos. Pero también hay quien prefiere un diseño que no canse a primera vista. Zeekr juega esa carta con el 7X: un modelo que quiere hacerse un hueco entre los grandes sin renunciar a una imagen cuidada.

Estamos hablando de un SUV de casi 4,8 metros y luce una carrocería elegante, sin recurrir a formas recargadas. Dentro, ofrece cinco plazas y un maletero de 539 litros, pensado para que el estilo no reste espacio. La batalla de 2,90 metros ayuda a explicar esa amplitud. Es un coche grande, pero la marca busca que resulte cómodo en el uso diario. Los rivales que tiene en el punto de mira son el BMW iX3, el Polestar 3 y el Audi Q6.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La gama arranca con el Core, de 422 CV y batería de 77 kWh. Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en seis segundos y alcanza 210 km/h. Su autonomía homologada llega a 480 kilómetros. Es la opción de acceso, aunque sus cifras están lejos de las que suelen asociarse a un modelo básico.

El Long Range conserva los 422 CV, pero aumenta la batería hasta los 100 kWh. Así alcanza 615 kilómetros WLTP. En lo más alto aparece el Privilege, con dos motores, tracción total y 646 CV. Hace el 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y ofrece 543 kilómetros de autonomía.

Equipamiento de carácter premium

El interior combina una pantalla central de 16 pulgadas con un cuadro digital de 13. El equipamiento incluye techo panorámico, climatizador de tres zonas, asientos eléctricos y calefactables, bomba de calor y portón manos libres. También suma cámara envolvente 3D, asistente de aparcamiento y carga bidireccional V2L.

Zeekr anuncia el 7X desde 51.665 euros al contado. La financiación parte de 425 euros al mes, con una entrada de 16.088,28 euros y una última cuota de 17.762,25. El plan publicado contempla 48 meses y un máximo de 40.000 kilómetros.