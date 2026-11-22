Coches y Motos 22 NOV 2026 - 14:33h.

Un deportivo de carácter premium del que poco se habla, pero que tiene mucho que decir

Zeekr, la nueva marca china premium que llega a España

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Hay coches que se entienden mejor al verlos pasar. El Zeekr 7GT es uno de ellos. Su techo bajo y la zaga larga lo alejan de la imagen habitual de los SUV eléctricos. Tiene algo de gran turismo de los de antes y una silueta que llama la atención.

Zeekr ha apostado por una carrocería familiar con aire deportivo. No es pequeño. No es un deportivo de dos plazas: también quiere servir para el día a día. Mide 4,82 metros de largo y 1,91 de ancho. De alto se queda en 1,46 metros. Mientras que la batalla, de 2,90 metros, deja sitio para viajar con comodidad. El maletero tampoco se queda corto, ofreciendo 456 litros.

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Tres versiones mecánicas a elegir, todas muy deportivas

La versión de entrada ya tiene 422 CV y una batería de 75 kWh. Acelera de cero a cien en 5,3 segundos y alcanza 210 km/h. Su autonomía homologada es de 519 kilómetros. Quien recorra más kilómetros puede elegir la batería de 100 kWh, que eleva la cifra hasta 655.

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Para quien quiera prestaciones de verdad, la versión más potente sube a 646 CV y 710 Nm. El 0-100 km/h cae a 3,3 segundos. La batería también tiene 100 kWh, aunque la autonomía homologada baja a 558 kilómetros. En cualquier versión, la velocidad máxima se queda en 210 km/h.

Equipamiento a la altura de los más premium

El interior busca que los viajes largos resulten agradables. El cuadro digital tiene 13 pulgadas y la pantalla central, 15. El coche ofrece navegador, Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica y climatizador bizona. Los asientos delanteros y traseros son calefactables; los delanteros tienen ajustes eléctricos y memoria.

Hay detalles que se agradecen al usarlo a diario. El techo panorámico da luz al habitáculo y el portón eléctrico se abre sin manos. La cámara de 360 grados ayuda al aparcar. El control de crucero adaptativo y los asistentes de carril y frenada suman tranquilidad cuando toca viajar.

Toca hablar de números. Este deportivo eléctrico arranca en 44.840 euros al contado o 41.015 euros financiado. La oferta financiada pide 12.842,41 euros de entrada. Después se abona una cuota de 357,73 euros, 46 cuotas de 375 euros y una última de 15.871,15 euros. El plazo es de 48 meses. Con estas cifras, rivales como el Lexus ES o el Mercedes EQE no lo tienen nada fácil.