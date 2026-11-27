Coches y Motos 27 NOV 2026 - 05:18h.

Es una sport turismo realmente bien equipada

Más bonita y, para muchos, mejor que la Yamaha Ténéré

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La Yamaha Tracer 9 GT+ es una moto extraordinaria, y no venimos a descubrir esto. No cabe ninguna duda de que es una opción excelente si buscas una moto completa, que te acompañe a todos lados, pero es que la Honda NT 1100 DCT Electronic Suspension no se queda atrás en absoluto. Nos encanta por completo, y es irresistible desde el momento en el que la descubres por primera vez, al contar con todo lo que le hace falta para poder marcar la diferencia.

Es una sport turismo realmente bien equipada, que incorpora el sistema de cambio semi automático de doble embrague DCT, lo que junto a las suspensiones electrónicas la convierten en una de las motos más avanzadas del segmento. Y en 2025, sufrió una serie de actualizaciones importantes, que incluyen la homologación Euro 5+, suspensiones Showa, un rediseño del cigüeñal, los pistones y las bielas, una ECU actualizada, un asiento más acolchado, un airbox de mayor caudal, un nuevo diseño del carenado o un acelerador electrónico mejorado para una respuesta más lineal.

Su propulsor es de dos cilindros, con una cilindrada de 1084 centímetros cúbicos, ocho válvulas y 100 CV de potencia, así como un par máximo de 112 Nm. Cuenta con embrague asistido y anti-rebote de serie, y la electrónica se gestiona a través de una IMU de seis ejes, que incluye el ABS en curva, el control de velocidad de crucero o los cinco modos de conducción. Y en la instrumentación, tiene una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con tres opciones de visualización.

La Honda NT 1100 DCT ES cuesta 17.450 euros

Sabemos que te estás preguntando por el precio que tiene esta Honda NT 1100 DCT ES, y te vas a llevar una grata sorpresa en cuanto veas que tan solo hace falta una inversión de 17.450 euros para llevártela.