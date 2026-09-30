Más ágil y, para muchos, una alternativa mejor que la Yamaha Tracer 9 GT+

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 08:39h.

En Ducati siempre consiguen mantenerse en la cima

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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Desde Ducati siempre consiguen mantenerse en la cima, con impresionantes modelos que reúnen lo necesario para destacar, y la Supersport 950 S es un claro ejemplo de esto. Es una alternativa mejor que la Yamaha Tracer 9 GT+, teniendo un aspecto y un carácter claramente más deportivo, enfocado a conseguir grandes prestaciones, y en el que se ha trabajado a fondo para conseguir un equilibrio entre rendimiento, comodidad y tecnología.

Equipa un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 937 centímetros cúbicos, que entrega una potencia total de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto. A esto hay que añadirle su excelente par máximo, mientras que, en caso de desearlo, se puede limitar para el carné A2. Está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con quickshifter bidireccional, así como también embrague anti-rebote, acelerador electrónico y tres modos de conducción.

La IMU de seis ejes está desarrollada por Bosch, y se encarga de gestionar sistemas como el ABS, el control de tracción o el control anti-wheelie, y en la parte ciclo no le faltan componentes de gran calidad, como el equipo de frenos de Brembo o las suspensiones de Öhlins. La iluminación es full LED, y en la instrumentación podemos encontrarnos con una pantalla TFT de 4,3 pulgadas a todo color, con conectividad mediante Bluetooth.

La Ducati Supersport 950 S tiene un coste de 18.390 euros

Si quieres adquirir la Ducati Supersport 950 S, tienes que saber que hará falta que realices una inversión de 18.390 euros. Un precio que está totalmente justificado, y que queda amortizado prácticamente al instante, pues son pocas las motos que te garanticen prestaciones similares desde una cifra tan razonable. No lo pienses mucho más y aprovecha esta oportunidad antes de que pueda ser demasiado tarde.