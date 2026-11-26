Coches y Motos 26 NOV 2026 - 03:56h.

El propulsor que utiliza esta moto es de dos cilindros en línea y 798 centímetros cúbicos de cilindrada

Voge trae a España la naked de 125 para todos los bolsillos

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La Voge DS 800 Rally es considerada por mucha gente como la trail más bonita que se encuentra en su catálogo, al ofrecer todo lo que le puedes pedir a una moto de estas características. Tiene un corte adventure, y su vocación es claramente para hacer rutas fuera del asfalto, con componentes de gran calidad para ello. Y a nivel estético, no tiene absolutamente nada que envidiarle a otros modelos más caros, pudiendo elegir entre negro o blanco y azul.

El propulsor que utiliza esta moto es de dos cilindros en línea y 798 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas y refrigeración líquida, siendo capaz de rendir a una potencia máxima de 94 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 81 Nm a 6.500 rpm. Se puede limitar para el carné A2, y tiene dos modos de conducción seleccionables. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, con embrague anti-rebote de accionamiento hidráulico.

Si pasamos a la electrónica, es necesario mencionar el control de tracción o el ABS en ambos trenes, siendo ambos desconectables. Y a nivel de equipamiento, es complicado encontrar en el mercado alguna mejor, con asiento y puños calefactables, defensas laterales, cubre manos, cubre cárter, faros anti niebla auxiliares o cámara frontal HD. Todo esto se incluye de serie en el precio, igual que la pantalla TFT con función mirror screen que hay en la instrumentación.

La Voge DS 800 Rally cuesta 7.888 euros

Y para acabar de ponerle la guinda al pastel, esta Voge DS 800 Rally está disponible por un módico precio de 7.888 euros, algo que nos parece digno de mención, y un precio en el que además se incluye el seguro de manera totalmente gratuita. Sin duda, es una oportunidad que vale mucho la pena.