Más barata que un scooter: la trail española que amenaza el reinado de la Voge 300 Rally

Puede llegar a ser una amenaza para la Voge 300 Rally

Voge tiene la mejor moto accesible del mercado

Hay una trail española que nos ha llamado la atención desde el primer momento en el que la hemos descubierto, y que es incluso más barata que una scooter. Esto provoca que tengamos muchas expectativas puestas en ella, y que tengamos claro que puede llegar a ser una amenaza para la Voge 300 Rally, que ha sido la reina del sector desde hace ya mucho tiempo. Se trata de la Leonart Rally 300, que no solamente tiene muchas similitudes con la propuesta de la firma china en el nombre.

Para empezar, comparten la misma cilindrada, aunque las prestaciones son algo distintas. Esta trail, pensada para los usuarios con carné A2, tiene un estilo dakariano, con una base mecánica bastante sencilla, y un motor mono ciliíndrico de 292 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida. La potencia declarada es de 28 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y el consumo homologado ronda los 2,9 litros por cada 100 kilómetros.

El depósito es de 16 litros, lo que se traduce en una autonomía aproximada de 500 kilómetros, una auténtica barbaridad, que hace que nos decantemos por esta Leonart. Pero es que no se queda atrás en cuanto a equipamiento, pues tiene una pantalla TFT de 5”, cámara on-board integrada de serie, iluminación full LED, puerto USB, freno de discos en ambos ejes con ABS y muchas más cosas. Aunque lo mejor de todo es su precio, que es ridículo.

Puedes comprar esta Leonart Rally 300 por 3.599 euros

Si todavía tienes algún tipo de duda antes de adquirir esta Leonart Rally 300, seguro que se te acaba de despejar por completo al comprobar que únicamente vas a tener que desembolsar un total de 3.599 euros, lo que nos parece una cifra totalmente justificada en todos los aspectos.