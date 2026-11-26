Coches y Motos 26 NOV 2026 - 06:22h.

Si buscas un compacto eléctrico, esta es una opción inteligente, bonita y barata

El nuevo Leapmotor es bueno, barato y bonito

Compartir







En un coche, la primera impresión también cuenta. Leapmotor lo sabe y ha dado a su nuevo compacto una silueta que se aparta de las formas habituales. El B05 no quiere pasar por un coche más. Su techo bajo, sus puertas sin marco y su carrocería ancha lo acercan a la imagen de un coupé.

Leapmotor es una marca china que busca hacerse un hueco en Europa con coches eléctricos de diseño llamativo y mucho equipamiento. El B05 representa esa apuesta en el segmento compacto. Su imagen tiene más que ver con un coupé que con un turismo convencional, aunque conserva cinco puertas y soluciones pensadas para el uso diario.

El compacto chino del que nadie habla, pero que debes tener en cuenta si estás pensando en estrenar uno

El perfil cae suavemente hacia la parte trasera y deja una línea más deportiva que la de un compacto convencional. Sin embargo, el B05 mantiene cinco puertas. Esa combinación le permite lucir una silueta llamativa sin renunciar del todo a la comodidad de acceso que esperan quienes usan el coche a diario.

PUEDE INTERESARTE Omoda se carga el número 3

Las dimensiones ayudan a entender su presencia. El B05 mide 4,43 metros de largo y 1,88 de ancho. La altura se queda en 1,52 metros, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,73 metros. Su carrocería ancha y baja le da una postura asentada. Las llantas de 19 pulgadas rematan el conjunto. Entre sus rivales, MG4 Urban, BYD Dolphin o Renault Mégane E-Tech.

Leapmotor también ha cuidado los detalles. Los tiradores ocultos limpian los laterales y la firma luminosa afilada destaca de noche. La marca anuncia un coeficiente aerodinámico de 0,26. La forma no solo busca atraer miradas: también ayuda al coche a avanzar con menos resistencia al aire.

218 CV de potencia y hasta casi 500 km de autonomía

El habitáculo mezcla un cuadro digital de 8,8 pulgadas con una pantalla central táctil de 14,6. Hay cinco plazas y un maletero que puede alcanzar 1.400 litros con los asientos traseros abatidos. Así, el B05 conserva espacio para el equipaje aunque su aspecto exterior recuerde más a un coupé que a un familiar.

La versión Life entrega 218 CV y 240 Nm. Su batería de 56,2 kWh homologa hasta 401 kilómetros de autonomía. La versión Design conserva la misma potencia, pero aumenta la capacidad de la batería a 67,1 kWh y llega a 482 kilómetros WLTP. La gama incluye también cámara de visión 360 grados, bomba de calor y carga bidireccional V2L.