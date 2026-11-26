Coches y Motos 26 NOV 2026 - 10:48h.

Es una apuesta segura y sin riesgo

Muy buena, tanto como la Honda NX500, pero a precio de derribo

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La Honda Africa Twin y la Yamaha Ténéré han sido las auténticas dominadoras del segmento durante los últimos años, pero hay una alternativa que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las dos, y que nos parece incluso más bonita. Porque la Zontes 703 F no se queda atrás en ningún momento, y resulta imposible de ignorar, viendo todo lo que ofrece, y al precio tan razonable por el que lo hace. En definitiva, es una apuesta segura y sin riesgo.

Es una trail excepcional, que tiene equipado un propulsor de tres cilindros, con un avanzado nivel de equipamiento, y con una estética realmente peculiar. Tiene un enfoque aventurero, y en la parte ciclo, todos los componentes están hechos de piezas de gran calidad. En su interior, se oculta el motor de 699 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 95 CV, aunque se puede limitar para los usuarios con carné A2, con refrigeración líquida y por aceite.

Cuenta de serie con ayudas para la conducción como el control de tracción, el embrague anti-rebote o el quickshifter ascendente, y también hay dos modos de conducción para elegir, aunque el acelerador no es electrónico. Si hablamos de equipamiento, es necesario destacar la iluminación full LED, dos cámaras full HD o los puños calefactables. Y en la instrumentación, se encuentra una increíble pantalla TFT de 6,75 pulgadas con conectividad mediante Bluetooth.

La Zontes 703 F ha recibido un increíble descuento

Para acabar de hacer más apetecible esta Zontes 703 F, ha recibido un sensacional descuento, lo que deja su precio final en unos apetecibles 7.288 euros, después de que le hayan aplicado una rebaja de más de 700 euros. No lo pienses y aprovecha esta ocasión para hacerte con una moto increíble y a un buen precio.