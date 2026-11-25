Coches y Motos 25 NOV 2026 - 01:36h.

Un tapado entre los chinos a tener muy en cuenta

BAIC X75 baja 1.500 euros durante septiembre

Compartir







BAIC nació en China y su historia industrial se remonta a 1958. Ahora la marca busca hacerse un hueco en España con SUV de diseño y una dotación tecnológica amplia. El X55 resume esa apuesta: una silueta llamativa, un motor de gasolina potente y un equipamiento pensado para el uso diario.

La ficha española anuncia un motor de gasolina 1.5 turbo. Desarrolla 177 CV y 306 Nm, junto a un cambio automático de doble embrague y siete marchas. El X55 acelera de 0 a 100 km/h en 7,84 segundos y alcanza 200 km/h. Su consumo combinado homologado ronda los ocho litros cada cien kilómetros.

PUEDE INTERESARTE El Omoda más espectacular es de 2024

Gama reducida a una sola versión

BAIC ofrece una sola mecánica, sin versiones híbridas ni cambio manual. El motor apuesta por una respuesta ágil, aunque el consumo declarado supera al de algunos SUV electrificados. La transmisión automática facilita la conducción en ciudad.

PUEDE INTERESARTE Jaecoo 5, el SUV que entiende a perros y gatos

El X55 mide 4,62 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,68 de alto. La batalla llega a 2,72 metros. En el lateral aparecen las manillas ocultas, que se despliegan al acercarse el conductor, y las llantas de 19 pulgadas. Ambos detalles subrayan su aire tecnológico.

Equipamiento muy completo de serie

El maletero ofrece 350 litros. Sirve para la compra o el equipaje de una escapada corta, aunque queda por debajo de otros SUV familiares. La cabina recibe a cinco ocupantes y ofrece una posición de conducción elevada. El X55 se enfrenta al Bestune T77, el DFSK 600 y el Livan X6 Pro.

El equipamiento de seguridad incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistente en atascos y frenada automática de emergencia. El conductor también cuenta con detector de ángulo muerto y cámara de 360 grados con ayuda al aparcamiento. La cámara viene bien al maniobrar con una carrocería de casi 1,9 metros de ancho.

BAIC anuncia el X55 desde 27.495 euros en su web española. Como el precio está ligado a financiación, conviene consultar las condiciones vigentes antes de comprar.