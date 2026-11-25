La Kawasaki Versys 650 mejora, y tiene argumentos para plantar cara a las trail más populares
Equipa un motor de dos cilindros en paralelo
La nueva Kawasaki es, para la mayoría, la mejor de la marca
En Kawasaki han vuelto a renovar y a mejorar la Versys 650, y como salta a la vista, el resultado es simplemente excelente. Han logrado confeccionar una moto impresionante, que es capaz de competir de tú a tú con otros modelos más populares, y nos parece una interesante inversión en caso de que hayas pensado en adquirir una nueva moto. Está claro que reúne todo lo necesario, y no podemos estar más convencidos de que vas a acertar con su compra.
Equipa un motor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos, que es dosificable, tranquilo y muy controlable, así como eficiente. Declara una potencia de 67 CV y un par máximo de 61 Nm, pudiendo limitarse para los usuarios con carné A2, y no cuenta con embrague anti-rebote, pero sí con control de tracción en dos niveles de actuación. Su ergonomía está analizada para ser lo más cómoda posible, y no nos cabe duda de que lo han conseguido.
La tecnología es uno de los puntos fuertes que tiene esta moto, al estar realmente bien equipada, como lo demuestra su pantalla TFT en el cuadro de instrumentos, de 4,3 pulgadas. Tiene dos modos de visualización, calibración automática de brillo, y por supuesto, no podía faltar el sistema de conectividad con los Smartphone. Esto acaba por hacer de esta moto una de las mejores que hay ahora mismo, y eso que aún no hemos mencionado su razonable coste.
La Kawasaki Versys 650 tiene un precio de venta de 9.075 euros
Porque podrás conseguir esta Kawasaki Versys 650 sin la necesidad de hacer ninguna locura, al estar disponible desde una cantidad de 9.075 euros, que mires por donde lo mires es una oportunidad increíble. Así que no lo dudes y hazte con este modelo.