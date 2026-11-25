Coches y Motos 25 NOV 2026 - 12:08h.

El Abarth 600e Competizione es de todo menos un utilitario sencillo

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Abarth está viviendo una transformación importante con la llegada de sus primeros modelos completamente eléctricos. La firma italiana, conocida durante décadas por desarrollar versiones deportivas de pequeños automóviles Fiat, ha trasladado esta filosofía al 600e, un SUV urbano que combina una carrocería de diseño agresivo con una mecánica de altas prestaciones. Entre sus configuraciones más interesantes aparece el Abarth 600e Competizione, que desarrolla 280 CV y apuesta por una conducción especialmente deportiva.

El modelo italiano utiliza la base técnica del Fiat 600 eléctrico, aunque incorpora modificaciones importantes en el sistema de propulsión, la suspensión y los elementos exteriores. Su objetivo es ofrecer una alternativa a los eléctricos convencionales para quienes conceden especial importancia al diseño y a las sensaciones de conducción. Además, mantiene algunos de los elementos más reconocibles de Abarth, como el emblema del escorpión y una presentación estética inspirada en el mundo de la competición.

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Un diseño deportivo con personalidad italiana

El Abarth 600e mide aproximadamente 4,19 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora un paragolpes específico, unas entradas de aire de grandes dimensiones y diferentes detalles decorativos que refuerzan su imagen deportiva. También presenta unos pasos de rueda marcados, llantas de aleación de 20 pulgadas y una configuración que transmite una apariencia más agresiva que la del Fiat 600 convencional.

De perfil destacan unas superficies redondeadas, una línea de techo ligeramente descendente y diferentes elementos específicos de Abarth. La trasera incorpora un paragolpes deportivo y detalles que buscan transmitir una imagen más contundente. La versión Competizione refuerza esta personalidad mediante combinaciones de colores llamativas y elementos de inspiración deportiva, aunque mantiene las proporciones generales del SUV urbano desarrollado por Fiat.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución semejante a la del Fiat 600, pero incorpora materiales y elementos específicos. Destacan los asientos deportivos Sabelt, diferentes superficies de Alcantara y una presentación interior orientada al conductor. La instrumentación digital y la pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas permiten gestionar las principales funciones del automóvil, mientras los detalles decorativos recuerdan su vinculación con la marca del escorpión.

Un motor eléctrico de 280 CV

El Abarth 600e Competizione utiliza un motor eléctrico delantero que desarrolla 207 kW, equivalentes a 280 CV. Esta mecánica ofrece un par máximo de 345 Nm y permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,9 segundos. Son prestaciones elevadas para un SUV de estas dimensiones, especialmente si se comparan con las de las versiones convencionales del Fiat 600 eléctrico.

Abarth también ha introducido modificaciones importantes en el comportamiento dinámico. El modelo incorpora un diferencial autoblocante mecánico destinado a mejorar la motricidad de las ruedas delanteras, especialmente durante las aceleraciones a la salida de las curvas. También dispone de una suspensión específica, frenos de mayores prestaciones y neumáticos desarrollados para ofrecer una respuesta más deportiva.

La batería tiene una capacidad nominal de 54 kWh y permite anunciar una autonomía de algo más de 300 kilómetros en determinadas configuraciones. Esta cifra resulta inferior a la de numerosos eléctricos orientados a la eficiencia, pero debe interpretarse teniendo en cuenta su potencia y su planteamiento deportivo. El sistema admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW, lo que permite recuperar una parte importante de la energía durante una parada.

Un deportivo eléctrico diferente

El Abarth 600e Competizione obtiene la etiqueta CERO de la DGT y puede utilizarse diariamente sin emisiones de escape. Sin embargo, su principal atractivo no está únicamente en las ventajas de la electrificación, sino en una puesta a punto destinada a ofrecer una conducción más participativa. La respuesta inmediata del motor eléctrico y el diferencial autoblocante permiten aprovechar sus prestaciones, aunque el peso de la batería condiciona las sensaciones frente a los Abarth tradicionales.

El Alpine A290 y el MINI John Cooper Works eléctrico representan algunas de sus alternativas más interesantes. El Abarth responde con una carrocería ligeramente más elevada, cinco puertas y una estética especialmente reconocible. Para quienes buscan un automóvil eléctrico con prestaciones deportivas y una imagen diferente, el 600e Competizione representa una propuesta particular dentro de un segmento que todavía cuenta con pocas alternativas.