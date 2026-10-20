Abarth concentra su carácter deportivo en un pequeño eléctrico que no pasa desapercibido

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 06:02h.

El 500e es uno de los eléctricos urbanos más atractivos

Abarth sabe que ha fallado, pero hay solución

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Abarth ha construido buena parte de su historia transformando coches pequeños de Fiat en máquinas de carácter deportivo. Durante décadas, sus modelos han destacado por una estética llamativa, suspensiones firmes y motores que transmitían una personalidad muy particular. Con el 500e, la marca italiana ha trasladado esa filosofía a un automóvil completamente eléctrico.

El cambio de tecnología es importante, especialmente porque desaparece uno de los elementos más característicos de los Abarth tradicionales: el sonido de sus motores de gasolina. Sin embargo, el 500e intenta compensarlo con una respuesta inmediata, una puesta a punto específica y una carrocería que mantiene intacta buena parte de su personalidad.

Un pequeño eléctrico con imagen de deportivo

El Abarth 500e toma como punto de partida el Fiat 500 eléctrico, pero incorpora numerosos cambios estéticos. El frontal presenta un paragolpes más agresivo, entradas de aire específicas y el nombre Abarth situado en una posición muy visible.

De perfil destacan las llantas de diseño deportivo, los pasos de rueda marcados y diferentes detalles que refuerzan su apariencia. La trasera incorpora un paragolpes específico y un pequeño alerón, mientras los emblemas del escorpión recuerdan la historia de la marca.

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También está disponible con carrocería descapotable, una alternativa que añade un componente especialmente atractivo para quienes buscan un coche de ocio. El resultado es un urbano eléctrico que mantiene las proporciones compactas del Fiat 500, pero con una imagen mucho más contundente.

Una respuesta inmediata y una puesta a punto específica

El Abarth 500e utiliza un motor eléctrico de 155 CV y desarrolla un par máximo de 235 Nm. Son cifras suficientes para ofrecer aceleraciones rápidas, especialmente a baja velocidad, donde la respuesta inmediata del motor eléctrico se aprecia con claridad.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente siete segundos, una prestación interesante para un automóvil de dimensiones tan reducidas. Abarth también ha trabajado en la suspensión, la dirección y el sistema de frenos para ofrecer una conducción más deportiva que la del Fiat 500 eléctrico convencional.

La batería tiene una capacidad de 42,2 kWh y permite recorrer alrededor de 250 kilómetros según homologación WLTP, dependiendo de la versión. No es una autonomía especialmente elevada, pero responde al planteamiento de un coche pensado principalmente para desplazamientos urbanos y carreteras secundarias.

También dispone de diferentes modos de conducción que modifican la respuesta del acelerador y el funcionamiento de la recuperación de energía.

Un deportivo diferente a los Abarth tradicionales

El interior mantiene una presentación moderna, con instrumentación digital, pantalla multimedia y asientos deportivos. Dependiendo del acabado puede incorporar tapicerías específicas, detalles en Alcantara y diferentes elementos de equipamiento.

Una de sus particularidades es el generador de sonido exterior, diseñado para reproducir una interpretación del carácter acústico de los Abarth de combustión. Es una solución que puede resultar curiosa, aunque la verdadera personalidad del 500e está en su comportamiento. Su tamaño compacto permite disfrutar de una conducción ágil y la respuesta del motor eléctrico aporta una sensación de aceleración inmediata.

Naturalmente, existen diferencias respecto a los antiguos Abarth de gasolina. El peso de la batería condiciona el comportamiento y la ausencia de un motor térmico modifica considerablemente la experiencia. Pero el 500e conserva una parte importante de la filosofía original de la marca: ofrecer un coche pequeño, llamativo y pensado para disfrutar al volante.

No es el eléctrico más práctico ni el que ofrece mayor autonomía por su precio. Su atractivo está en una combinación de diseño, prestaciones y personalidad que resulta poco habitual entre los urbanos eléctricos. Y precisamente por eso continúa siendo uno de los modelos más particulares de la gama Abarth.