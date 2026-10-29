El Fiat 600e anuncia hasta 600 km de autonomía si se utiliza exclusivamente en ciudad

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 12:42h.

Este SUV eléctrico es una buena opción para el día a día

Más generoso con el equipaje y preparado para viajar en familia que el Nissan X-Trail

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Fiat ha recuperado la denominación 600 para un automóvil que combina una carrocería de estilo SUV con una mecánica completamente eléctrica. El nuevo 600e se sitúa por encima del 500e y ofrece un habitáculo más espacioso, cinco puertas y una autonomía que permite afrontar numerosos desplazamientos sin depender constantemente de un punto de carga. Pero uno de sus datos más llamativos aparece cuando se analiza su rendimiento en ciudad.

La marca italiana anuncia que el Fiat 600e puede alcanzar hasta 600 kilómetros de autonomía en ciclo urbano WLTP. Es una cifra especialmente elevada para un eléctrico de estas dimensiones, aunque conviene distinguirla de la autonomía homologada en ciclo combinado, que representa una utilización más variada.

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Hasta 600 kilómetros, pero en condiciones urbanas

El Fiat 600e utiliza una batería de 54 kWh de capacidad nominal y un motor eléctrico de 115 kW, equivalentes a 156 CV. Su autonomía homologada en ciclo combinado se sitúa alrededor de los 400 kilómetros WLTP, dependiendo de la versión y del equipamiento. Sin embargo, Fiat anuncia que esa cifra puede aumentar hasta aproximadamente 600 kilómetros cuando el vehículo se utiliza exclusivamente en ciudad.

La explicación está en las características de la conducción urbana. A velocidades reducidas, el consumo energético suele ser inferior al registrado en autopista, donde la resistencia aerodinámica aumenta considerablemente. Además, el sistema de recuperación de energía permite aprovechar parte de la electricidad durante las deceleraciones y frenadas. Esto no significa que todos los conductores puedan recorrer 600 kilómetros con una sola carga. La temperatura exterior, la climatización, el tráfico y el estilo de conducción influyen directamente en el consumo.

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La cifra corresponde a un ciclo de homologación específico y debe interpretarse como una referencia, no como una autonomía garantizada.

Un SUV pequeño con diseño italiano

El Fiat 600e mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas. Su diseño mantiene algunos elementos reconocibles del Fiat 500, especialmente los faros redondeados y las superficies suaves del frontal. De perfil aparecen pasos de rueda marcados, una línea de techo elevada y unas proporciones que favorecen el aprovechamiento interior.

La trasera incorpora unos pilotos verticales y un portón de dimensiones generosas. El resultado es un SUV urbano con una imagen simpática, alejada de las formas especialmente agresivas que utilizan algunos competidores. El habitáculo ofrece cinco plazas y un maletero de aproximadamente 360 litros, una capacidad suficiente para los desplazamientos cotidianos.

También dispone de instrumentación digital, pantalla multimedia central y diferentes asistentes de conducción. Dependiendo del acabado puede incorporar elementos como asientos calefactados, iluminación ambiental y sistemas de acceso sin llave.

Prestaciones suficientes y recarga rápida

Los 156 CV del Fiat 600e permiten acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente nueve segundos. Es una cifra adecuada para un SUV urbano y permite afrontar incorporaciones y adelantamientos con soltura. La batería admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW, con la posibilidad de recuperar del 20 al 80% de energía en menos de 30 minutos bajo condiciones favorables.

También puede recargarse mediante corriente alterna, una solución especialmente interesante para quienes disponen de un punto de carga doméstico. El 600e no pretende competir con los eléctricos de mayor autonomía en autopista, pero ofrece una combinación interesante de dimensiones contenidas, espacio y eficiencia urbana. Sus hasta 600 kilómetros homologados en ciudad constituyen un argumento atractivo, siempre que se entienda que corresponden a un escenario de utilización concreto.

Para quienes realizan principalmente recorridos urbanos y pueden cargar en casa, el Fiat 600e puede ofrecer una autonomía suficiente para pasar varios días sin necesidad de conectarlo.