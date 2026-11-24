Coches y Motos 24 NOV 2026 - 12:17h.

Smart apuesta por una nueva etapa con modelos muy top

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Smart ha experimentado una transformación profunda durante los últimos años. La firma que durante décadas estuvo asociada a pequeños automóviles urbanos ha ampliado su catálogo con SUV eléctricos de dimensiones cada vez mayores. El smart #5 representa el paso más ambicioso de esta evolución, con una carrocería de casi 4,70 metros, una arquitectura eléctrica avanzada y diferentes configuraciones que permiten combinar autonomía elevada con prestaciones deportivas.

Detrás de esta nueva etapa se encuentran Mercedes-Benz y el grupo chino Geely, socios en la empresa conjunta que desarrolla los actuales modelos de smart. Esta colaboración combina la participación de Mercedes en el diseño y la identidad de marca con la experiencia industrial y tecnológica de Geely. El resultado es un SUV eléctrico que busca competir con modelos como el Tesla Model Y, el Kia EV6 o el Hyundai Ioniq 5 mediante una estética diferente y un equipamiento especialmente completo.

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Un diseño robusto y futurista

El smart #5 mide aproximadamente 4,70 metros de longitud, 1,92 metros de anchura sin retrovisores y 1,71 metros de altura. Su carrocería presenta unas proporciones más robustas que las de los smart #1 y #3, con un frontal vertical, unos faros estilizados y diferentes elementos decorativos que refuerzan su personalidad. La marca ha apostado por una imagen que combina superficies redondeadas con detalles inspirados en vehículos de aventura.

De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa que contribuye a ofrecer una buena visibilidad. La trasera incorpora una firma luminosa horizontal y un portón de grandes dimensiones, manteniendo una estética coherente con el frontal. El resultado es un SUV eléctrico de apariencia contundente que se distancia claramente de la imagen de los pequeños smart tradicionales.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de 2,90 metros, una cifra que contribuye a ofrecer una segunda fila espaciosa. El maletero puede alcanzar hasta 630 litros según la configuración y el método de medición, mientras el espacio disponible aumenta considerablemente al abatir los asientos posteriores. Esta capacidad permite utilizar el smart #5 como automóvil familiar y afrontar viajes largos con una cantidad importante de equipaje.

Hasta 543 CV y 590 kilómetros de autonomía

La gama del smart #5 incluye diferentes configuraciones mecánicas y capacidades de batería. La versión Pro utiliza una batería de 76 kWh y desarrolla 340 CV, mientras las alternativas Pro+ y Premium incorporan una batería de 100 kWh y alcanzan los 363 CV. Por encima aparecen las versiones de tracción total, con potencias que pueden llegar a 543 CV y unas prestaciones considerablemente más deportivas.

Smart anuncia una autonomía máxima de hasta 590 kilómetros en ciclo combinado WLTP para determinadas versiones de tracción trasera con batería grande. Las configuraciones de tracción total presentan una autonomía inferior, que puede situarse alrededor de los 540 kilómetros, mientras la versión Pro de acceso anuncia aproximadamente 465 kilómetros. Estas diferencias muestran la importancia de escoger la batería y la motorización según las necesidades de utilización.

Uno de sus principales argumentos técnicos está en la arquitectura eléctrica de 800 voltios disponible en las versiones superiores. Esta configuración permite admitir potencias de carga rápida de hasta 400 kW y recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 18 minutos bajo condiciones favorables. La versión Pro utiliza una arquitectura diferente, por lo que no debe atribuirse la misma potencia de recarga a toda la gama.

Tecnología y un precio de acceso superior a 50.000 euros

El interior utiliza una presentación tecnológica, con instrumentación digital y grandes pantallas destinadas al sistema multimedia. Dependiendo del acabado puede incorporar una pantalla adicional para el acompañante, sistema de sonido avanzado y diferentes asistentes de conducción. Smart también ofrece funciones de alimentación de dispositivos externos mediante la batería del vehículo, una característica interesante para actividades al aire libre.

En España, la marca anuncia el smart #5 desde aproximadamente 54.360 euros, aunque el precio aumenta según la batería, la motorización y el equipamiento. Las versiones superiores incorporan prestaciones elevadas y una dotación tecnológica más completa, pero también requieren un desembolso considerablemente mayor. Por tanto, conviene comparar el precio final con el de sus rivales y valorar qué características resultan realmente necesarias.

El smart #5 demuestra hasta qué punto ha cambiado la marca desde sus primeros automóviles urbanos. Su combinación de carrocería familiar, diseño futurista y tecnología de carga avanzada lo sitúa entre los SUV eléctricos más interesantes de su categoría. Para quienes buscan un eléctrico espacioso y con personalidad, representa una alternativa diferente a las propuestas de los fabricantes tradicionales.