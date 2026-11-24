Coches y Motos 24 NOV 2026 - 18:41h.

Es de construcción sencilla, pero efectiva en cuanto a prestaciones y robustez se refiere

Bajaj demuestra que una moto de marchas no exige un gran desembolso

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En Hero han contentado a los amantes del off road que no disponen de un gran presupuesto, con una moto que es perfecta para hacer rutas lejos del asfalto. Es una moto ligera, bonita y cómoda, con unas prestaciones muy interesantes, y que tiene un precio al alcance de muchos bolsillos. Así es la Xpulse 200 Pro, un modelo maravilloso, con el que la marca india ha conseguido enamorar a una gran parte del público, y con un aspecto retro que le da un toque extra de elegancia.

Es de construcción sencilla, pero efectiva en cuanto a prestaciones y robustez se refiere, disponible en color blanco y rojo. Y en este año se ha actualizado para mejorar el motor, el sistema ABS o la horquilla regulable. Su propulsor de 200 centímetros cúbicos de cilindrada es realmente atípico en el mercado europeo, y es con doble árbol de levas, refrigeración por aire y aceite con radiador, asociado a una caja de cambios de cinco velocidades y con arranque eléctrico y a patada.

Declara 19 CV de potencia a 6.500 revoluciones por minuto, una cifra que no la coloca precisamente como una de las más rápidas, y su consumo de combustible es de apenas 2,5 litros por cada 100 kilómetros. Cuenta con ABS en tres modos, y el peso total del conjunto es de 161 kilos, siendo realmente ligera y fácil de manejar. Tiene un gran nivel de equipamiento, con faros LED, cubre manos, defensas laterales y un cuadro LCD con conectividad en la instrumentación.

Paga 2.892 euros por la Hero Xpulse 200 Pro

Aunque lo más reseñable en esta Hero Xpulse 200 Pro es su razonable coste, que te permite el poder conseguirla sin la necesidad de hacer ninguna gran inversión. Para ser más concretos, bastará con 2.892 euros, que es un chollo.