Coches y Motos 24 NOV 2026 - 04:12h.

La marca sigue apostando por ampliar su presencia en Europa

El nuevo Genesis G80 convierte a Genesis en una referencia mundial de elegancia

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Genesis continúa ampliando su presencia en el mercado europeo con una gama de automóviles que busca competir directamente con las grandes firmas premium alemanas. Entre sus propuestas más interesantes aparece el GV60, un SUV eléctrico que combina una carrocería de proporciones deportivas, un habitáculo tecnológico y una estética especialmente reconocible. La actualización del modelo ha introducido modificaciones en el diseño y mejoras técnicas que refuerzan su posicionamiento frente a alternativas como el BMW iX1, el Audi Q4 e-tron o el Mercedes EQA.

El GV60 también representa una interpretación diferente del lujo dentro del grupo Hyundai, al que pertenece Genesis. Mientras Hyundai y Kia utilizan una estética más generalista o deportiva, la firma premium apuesta por superficies elaboradas, materiales cuidados y soluciones tecnológicas particulares. Su principal atractivo está en combinar estas características con una plataforma eléctrica avanzada, una autonomía suficiente para viajar y diferentes configuraciones mecánicas.

Un diseño deportivo con personalidad propia

El Genesis GV60 mide aproximadamente 4,54 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora los característicos faros divididos en dos líneas horizontales, acompañados por una parrilla de inspiración hexagonal y unas superficies suaves. La actualización ha introducido nuevos detalles en el paragolpes y en la iluminación, reforzando una imagen que combina elegancia y deportividad sin recurrir a elementos especialmente agresivos.

De perfil destacan una línea de techo descendente, unos tiradores de puertas integrados y una superficie acristalada que termina en un característico detalle cromado. La trasera mantiene la firma luminosa de dos líneas y un portón inclinado que contribuye a transmitir una imagen dinámica. El resultado es un SUV con proporciones próximas a las de un crossover deportivo, aunque conserva una altura suficiente para ofrecer una posición de conducción elevada.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de aproximadamente 2,90 metros, una cifra que favorece el espacio disponible para los ocupantes. El maletero ofrece alrededor de 432 litros, mientras el compartimento delantero permite guardar pequeños objetos adicionales. No destaca especialmente por disponer de la mayor capacidad de carga de su categoría, pero ofrece una funcionalidad adecuada para numerosos desplazamientos familiares.

Un interior tecnológico y diferentes motores eléctricos

El salpicadero incorpora una pantalla panorámica de 27 pulgadas que integra instrumentación y sistema multimedia. También dispone de materiales cuidados, iluminación ambiental y diferentes elementos destinados a mejorar el confort. Una de sus soluciones más características es la esfera Crystal Sphere, un selector de marchas que cambia de posición cuando se activa el automóvil y contribuye a reforzar la personalidad tecnológica del habitáculo.

La gama actualizada utiliza una batería de 84 kWh y ofrece diferentes configuraciones de potencia. Las versiones de acceso utilizan tracción trasera, mientras las superiores incorporan dos motores eléctricos y tracción total. Genesis anuncia autonomías homologadas de entre 501 y 561 kilómetros WLTP, dependiendo de la versión, las llantas y el equipamiento. Estas cifras permiten afrontar viajes largos, aunque la autonomía real depende de la velocidad y las condiciones de utilización.

El GV60 utiliza una arquitectura eléctrica compatible con sistemas de carga de 800 voltios, lo que permite admitir potencias elevadas en cargadores rápidos adecuados. También dispone de diferentes asistentes de conducción, cámaras y soluciones tecnológicas como retrovisores exteriores digitales en determinadas configuraciones. La versión Sport+ desarrolla hasta 490 CV mediante su función de máxima potencia y puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente cuatro segundos.

Un SUV premium que ya tiene precio en España

Genesis anuncia el GV60 desde 55.900 euros en el mercado español, una tarifa que lo sitúa entre los SUV eléctricos premium de tamaño compacto. El precio aumenta considerablemente en las versiones de mayor potencia y equipamiento, por lo que conviene comparar configuraciones equivalentes antes de decidir. La marca también ofrece una garantía comercial de cinco años sin límite de kilometraje, sujeta a las condiciones correspondientes.

El BMW iX1, el Mercedes EQA y el Audi Q4 e-tron representan alternativas consolidadas dentro de esta categoría. El Genesis responde con una estética especialmente diferenciada, un habitáculo tecnológico y una arquitectura eléctrica avanzada. Para quienes buscan un SUV premium con personalidad y no quieren recurrir necesariamente a las marcas alemanas, el GV60 representa una de las propuestas más interesantes del mercado.