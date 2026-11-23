Coches y Motos 23 NOV 2026 - 02:52h.

El EX60 es una opción top entre los premium

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo ha reforzado su apuesta por la electrificación con el EX60, un SUV que llega para ocupar una posición especialmente importante dentro de su catálogo. Situado en el segmento de los modelos familiares premium, el nuevo eléctrico sueco busca competir directamente con propuestas de BMW y Mercedes mediante una combinación de autonomía elevada, tecnología avanzada y un diseño que mantiene las principales señas de identidad de la marca.

El EX60 también representa un avance técnico importante respecto a los primeros eléctricos de Volvo. Utiliza una nueva arquitectura de 800 voltios, dispone de diferentes configuraciones mecánicas y anuncia cifras de autonomía que lo sitúan entre los SUV eléctricos más capaces de su categoría. Sin embargo, conviene distinguir entre sus prestaciones homologadas y su comportamiento real, especialmente cuando se realizan viajes largos a velocidades elevadas.

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Un diseño elegante y una carrocería familiar

El Volvo EX60 mide aproximadamente 4,80 metros de longitud, 1,91 metros de anchura y 1,64 metros de altura. Su carrocería presenta unas proporciones equilibradas, con un frontal de superficies limpias, unos faros estilizados y la característica firma luminosa inspirada en el martillo de Thor. Volvo ha mantenido una estética reconocible, aunque adaptada a las necesidades aerodinámicas de un vehículo completamente eléctrico.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera mantiene una interpretación moderna de los grupos ópticos verticales característicos de Volvo, acompañados por un portón amplio. El resultado es un SUV que transmite una imagen sofisticada sin recurrir a elementos especialmente agresivos, una filosofía que lo diferencia de determinados competidores alemanes.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de aproximadamente 2,97 metros, una cifra que contribuye a ofrecer una segunda fila espaciosa. El maletero presenta una capacidad de 523 litros según una de las mediciones facilitadas por Volvo, que aumenta hasta 634 litros utilizando el volumen máximo declarado. También dispone de un compartimento delantero de 58 litros, especialmente útil para guardar los cables de carga.

Hasta 810 kilómetros de autonomía

El Volvo EX60 utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios y dispone de diferentes configuraciones de potencia y batería. Entre ellas destaca la versión P12 AWD, que desarrolla 680 CV y anuncia una autonomía máxima de hasta 810 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Esta cifra representa uno de sus principales argumentos comerciales, aunque corresponde a una configuración concreta y no debe trasladarse automáticamente a toda la gama.

La versión P12 AWD utiliza una batería de 117 kWh de capacidad nominal y anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Estas prestaciones lo sitúan entre los SUV eléctricos familiares más potentes de su segmento. Sin embargo, las versiones inferiores pueden resultar más razonables para quienes priorizan el precio y la eficiencia, ya que ofrecen prestaciones suficientes para los desplazamientos habituales.

La carga rápida constituye otro de sus puntos fuertes. Volvo anuncia que determinadas versiones pueden recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 16 minutos utilizando un cargador de corriente continua de hasta 400 kW, mientras otras configuraciones necesitan alrededor de 19 minutos. Estas cifras corresponden a condiciones favorables y dependen de factores como la temperatura de la batería, su estado de carga y la potencia disponible.

Tecnología y seguridad como argumentos principales

El interior apuesta por una presentación minimalista, con una pantalla multimedia central que concentra numerosas funciones del automóvil. Volvo también incorpora asistentes avanzados de conducción y diferentes soluciones destinadas a mejorar la seguridad de los ocupantes. La marca mantiene así uno de los principales argumentos de su identidad, aunque la eficacia de cada sistema debe valorarse en condiciones reales y no únicamente por su presencia en la ficha técnica.

El EX60 también ofrece diferentes posibilidades de equipamiento y personalización, con materiales cuidados y soluciones orientadas al confort durante los viajes largos. Su planteamiento busca combinar la facilidad de utilización de un SUV familiar con las ventajas de una plataforma desarrollada específicamente para la propulsión eléctrica. La ausencia de un motor de combustión permite aprovechar mejor determinadas zonas del habitáculo y reducir las vibraciones durante la marcha.

En España, Volvo anuncia la versión P12 AWD desde aproximadamente 73.975 euros, aunque las tarifas dependen de la configuración y del equipamiento. El BMW iX3 eléctrico de nueva generación y el Mercedes GLC eléctrico representan sus principales competidores por posicionamiento. El EX60 responde con una autonomía homologada especialmente elevada, una arquitectura de carga avanzada y una imagen que mantiene la elegancia característica de Volvo.