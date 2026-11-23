Coches y Motos 23 NOV 2026 - 17:41h.

Diseño, espacio, amplia gama mecánica y un equipamiento muy completo

El Opel más bonito está a precio de Dacia

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El Opel Frontera juega en una categoría muy disputada, pero no pasa desapercibido. Su parentesco con modelos de Citroën lo acerca a una nueva generación de SUV familiares del grupo Stellantis. Comparte la gama mecánica y algunos elementos con el Citroën C3 Aircross, pero Opel le da un diseño propio, con líneas robustas y una imagen sencilla, pensada para el día a día.

Con 4,39 metros de largo y 2,67 metros entre ejes, el Frontera busca ofrecer espacio interior sin resultar aparatoso. El maletero anuncia 460 litros, una cifra útil para las compras y las escapadas. Por tamaño y planteamiento, se mide con el Citroën C3 Aircross, el Dacia Duster, el MG ZS y el Toyota C-HR.

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Cuatro versiones mecánicas a elegir

La gama de gasolina arranca con un motor 1.2 de 100 CV, cambio manual y tracción delantera. Acelera de cero a cien en 12,4 segundos y alcanza 179 km/h. Opel anuncia 5,9 litros de consumo medio homologado. Esta versión cuesta 23.800 euros al contado, o 149 euros al mes financiando.

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Quien prefiera cambio automático puede optar por el 1.2 MHEV de 110 CV. La hibridación ligera de 48 voltios le da la etiqueta ECO y reduce el consumo homologado a 5,2 litros. Lleva cambio e-DCS6. Parte de 24.100 euros. También existe una variante de 145 CV, desde 27.000 euros.

La versión que eligen los urbanitas es la eléctrica

El Frontera también tiene una alternativa eléctrica, con 113 CV y batería de 44 kWh. Su autonomía homologada alcanza 305 kilómetros y lleva etiqueta CERO. Cuesta desde 28.200 euros. En esta configuración se enfrenta a eléctricos como el Citroën ë-C3 y el Peugeot e-2008, con espacio para el equipaje familiar.

Opel ofrece cuatro acabados: Start, Edition, GS y Ultimate. El básico ya incorpora aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico y sensores de aparcamiento. También suma faros Eco-LED, cuadro de instrumentos de 10 pulgadas, estación para el móvil y maletero con doble fondo. La dotación cubre lo esencial desde el inicio.