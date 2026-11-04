El nuevo Toyota C-HR+ es, para muchos, el modelo eléctrico más bonito de la historia de Toyota

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 00:55h.

Más de 500 km de autonomía y hasta 343 CV de potencia

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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Toyota ha dado un paso adelante en diseño con el nuevo C-HR+, un SUV completamente eléctrico que rompe con la imagen más conservadora de la marca japonesa. Su carrocería presenta líneas afiladas, una silueta deportiva y una caída del techo que recuerda a un cupé. Para muchos, es el Toyota eléctrico más atractivo hasta la fecha, una propuesta que busca conquistar también por su apariencia.

Aunque comparte nombre y ciertos rasgos estéticos con el Toyota C-HR convencional, el C-HR+ es un modelo diferente. No se trata simplemente de una versión eléctrica del conocido SUV híbrido. El nuevo modelo utiliza una plataforma específica para vehículos eléctricos, tiene una carrocería más grande y ofrece una configuración mecánica completamente distinta. Toyota ha desarrollado así un automóvil con identidad propia, aunque mantiene el estilo deportivo que caracteriza al C-HR.

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Toyota sigue ampliando su apuesta por la electrificación total

El C-HR+ mide 4,52 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,75 metros. Estas proporciones permiten ofrecer un habitáculo espacioso sin renunciar a una carrocería estilizada. El maletero dispone de 416 litros, suficientes para el uso cotidiano. Entre sus principales competidores aparecen el BYD Atto 3 y el MG S5 EV, dos alternativas que también apuestan por la movilidad eléctrica.

La gama comienza con el acabado Advance, equipado con un motor eléctrico de 224 CV y 269 Nm de par máximo. Esta versión utiliza tracción delantera y una batería de 77 kWh. Toyota anuncia una autonomía homologada de 607 kilómetros, una cifra interesante para quienes realizan viajes largos. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos.

El precio del Toyota C-HR+ Advance parte de 36.375 euros al contado o 34.375 euros financiados. Su equipamiento incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador bizona y pantalla multimedia de 14 pulgadas. También incorpora instrumentación digital, navegador, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y asientos delanteros calefactables.

Hasta 343 CV y más de 500 km de autonomía

La versión Spirit está pensada para quienes buscan mayores prestaciones. Toyota incorpora dos motores eléctricos, uno por eje, que desarrollan conjuntamente 343 CV y 438 Nm. La tracción total AWD-i permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos. Su autonomía homologada alcanza los 501 kilómetros, mientras que la velocidad máxima es de 180 km/h.

El Spirit también eleva el nivel de equipamiento. Añade llantas de 20 pulgadas, techo panorámico Skyview, equipo de sonido JBL y cámara de 360 grados. También incorpora asientos con ajustes eléctricos, aparcamiento avanzado y cargador embarcado de 22 kW.