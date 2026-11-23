Coches y Motos 23 NOV 2026 - 23:08h.

Un SUV para la ciudad y para mucho más

Fiat se carga el Panda, adiós

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Fiat ha recuperado el nombre 600 para darle una segunda vida en clave de SUV urbano. El resultado mira al pasado con faros redondos y detalles simpáticos, pero se mueve en una categoría muy actual. Por tamaño, puede cruzarse con el Renault Captur, el Opel Mokka y el Citroën C3.

Sus 4,17 metros de largo lo hacen fácil de encajar en ciudad. La carrocería mide 1,78 metros de ancho y ofrece cinco plazas. El maletero parte de 360 litros y puede ampliarse hasta 1.231 al abatir los asientos. Es un coche pequeño por fuera, pero bastante aprovechable para la rutina.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La versión más sencilla monta un 1.2 de gasolina con 100 CV y 205 Nm. Lleva cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de cero a cien en 10,5 segundos y alcanza 184 km/h. Consume 5,7 litros cada cien kilómetros según WLTP y cuesta 21.492 euros al contado. También lo puedes financiar desde 199 euros al mes, con 3.453,48 euros de entrada y una última cuota de 13.707,89 €.

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Fiat ofrece también un 1.2 turbo de 110 CV, acompañado por hibridación ligera. Esta variante tiene cambio automático de seis marchas y etiqueta ECO. La marca declara 4,8 litros de consumo medio. El precio parte de 22.992 euros al contado, con una oferta financiada anunciada de 219 euros al mes.

También hay un eléctrico

El equipamiento incluye pantalla táctil de diez pulgadas y cuadro TFT. También hay aire acondicionado, control de crucero, sensor de lluvia y sensores traseros. El coche suma luces LED, frenada de emergencia, cuatro altavoces y volante de semipiel con mandos. No hace falta subir de acabado para tener lo esencial.

Quien prefiera prescindir de la gasolina puede elegir el Fiat 600e. Su motor eléctrico desarrolla 156 CV y la batería de 54 kWh permite recorrer hasta 409 kilómetros homologados en WLTP. Acelera de cero a cien en nueve segundos. El precio anunciado es de 26.385 euros, antes de ayudas públicas, o desde 329 euros mensuales.