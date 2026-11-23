Coches y Motos 23 NOV 2026 - 05:17h.

Un deportivo con un diseño top a buen precio

Abarth sabe que ha fallado, pero hay solución

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Abarth ha construido su reputación transformando pequeños automóviles de Fiat en deportivos con una personalidad muy marcada. Durante décadas, la firma del escorpión ha utilizado motores potentes, suspensiones específicas y diseños agresivos para desarrollar vehículos orientados a quienes disfrutan de la conducción. El nuevo Abarth 600e representa una interpretación diferente de esta filosofía, ya que sustituye el motor de combustión por una mecánica completamente eléctrica.

El modelo italiano comparte su base con el Fiat 600 eléctrico, pero incorpora modificaciones importantes en el diseño, la potencia y el comportamiento dinámico. Su objetivo no es simplemente ofrecer un SUV urbano con una imagen deportiva, sino desarrollar un automóvil capaz de transmitir parte del carácter tradicional de Abarth mediante una respuesta eléctrica inmediata. Esta transformación supone un cambio importante para los aficionados acostumbrados al sonido y las sensaciones de sus motores de gasolina.

Un diseño agresivo con identidad propia

El Abarth 600e mide aproximadamente 4,19 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora un paragolpes específico, unas entradas de aire de mayores dimensiones y diferentes detalles decorativos que refuerzan su imagen deportiva. También presenta unos pasos de rueda marcados, llantas de grandes dimensiones y una altura visualmente reducida que contribuye a diferenciarlo del Fiat 600 convencional.

De perfil destacan unas superficies redondeadas, una línea de techo ligeramente descendente y diferentes elementos específicos de Abarth. La trasera incorpora un paragolpes deportivo y detalles que buscan transmitir una imagen más agresiva. Las combinaciones de colores también desempeñan un papel importante, especialmente en las versiones especiales, que utilizan acabados llamativos y elementos gráficos inspirados en la competición.

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El habitáculo mantiene una distribución semejante a la del Fiat 600, aunque incorpora asientos deportivos, tapicerías específicas y diferentes detalles decorativos. La instrumentación digital y la pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas permiten gestionar las principales funciones del automóvil. Dependiendo de la versión puede disponer de asientos Sabelt, elementos de Alcantara y diferentes asistentes de conducción, reforzando su posicionamiento como alternativa deportiva.

Hasta 280 CV y una puesta a punto específica

La gama del Abarth 600e ha incluido una versión Turismo de 240 CV y una alternativa de 280 CV, inicialmente asociada a la edición Scorpionissima y posteriormente a otras configuraciones deportivas. La versión más potente utiliza un motor eléctrico delantero que desarrolla 207 kW, equivalentes a 280 CV, y un par máximo de 345 Nm. Esta mecánica permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,9 segundos.

Abarth también ha trabajado en el comportamiento dinámico mediante modificaciones en la suspensión, los frenos y el sistema de transmisión de potencia. El modelo incorpora un diferencial autoblocante mecánico destinado a mejorar la motricidad de las ruedas delanteras, especialmente durante la aceleración a la salida de las curvas. Esta solución constituye uno de sus principales argumentos frente a eléctricos urbanos que priorizan exclusivamente la comodidad.

La batería tiene una capacidad nominal de 54 kWh y permite anunciar hasta aproximadamente 334 kilómetros de autonomía WLTP en determinadas configuraciones con neumáticos de baja resistencia. Esta cifra es inferior a la de algunos eléctricos orientados a la eficiencia, una circunstancia relacionada con su planteamiento deportivo. También admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW, con un tiempo anunciado de unos 27 minutos para pasar del 20 al 80% en condiciones favorables.

Un deportivo eléctrico con personalidad

El Abarth 600e obtiene la etiqueta CERO de la DGT y puede utilizarse diariamente sin emisiones de escape. Sin embargo, su principal atractivo no está únicamente en las ventajas de la electrificación, sino en la respuesta inmediata del motor y en una puesta a punto desarrollada para ofrecer sensaciones deportivas. Su autonomía y su precio pueden representar limitaciones frente a eléctricos menos potentes, especialmente para quienes realizan viajes largos con frecuencia.

El Alpine A290 y el MINI John Cooper Works eléctrico representan alternativas interesantes dentro del mercado de deportivos eléctricos compactos. El Abarth responde con una carrocería algo más elevada, cinco puertas y una estética que recupera los elementos más reconocibles de la firma italiana. Su planteamiento permite combinar una utilización cotidiana relativamente práctica con unas prestaciones superiores a las de numerosos SUV urbanos.

El nuevo 600e no reproduce exactamente las sensaciones de los Abarth tradicionales con motor de combustión, especialmente por la ausencia de una mecánica de gasolina y un cambio manual. Sin embargo, conserva su apuesta por el diseño agresivo, la potencia y una conducción más participativa. Para quienes buscan un eléctrico pequeño con personalidad deportiva, representa una de las propuestas más particulares de la nueva etapa de la marca.