Coches y Motos 22 NOV 2026 - 06:02h.

El Epiq es uno de los eléctricos más atractivos del mercado

El nuevo Volkswagen ID.3 Neo es, sin lugar a duda, el modelo más bonito de la historia eléctrica de Volkswagen

Compartir







Skoda prepara una nueva etapa dentro de su gama eléctrica con el Epiq, un SUV urbano que busca trasladar las ventajas de los vehículos eléctricos a una categoría más accesible. El modelo checo se sitúa por debajo del Elroq y del Enyaq, con una carrocería compacta, un habitáculo pensado para aprovechar el espacio y un planteamiento comercial orientado a competir con los eléctricos pequeños de nueva generación.

El Epiq también representa un paso importante para el Grupo Volkswagen, que está desarrollando diferentes modelos eléctricos urbanos sobre una arquitectura compartida. Entre sus futuros competidores aparecen el Renault 4 E-Tech, el Kia EV2 y otros SUV compactos eléctricos. Skoda apuesta por una combinación de diseño moderno, funcionalidad y autonomía suficiente para los desplazamientos cotidianos, sin necesidad de recurrir a baterías de dimensiones especialmente generosas.

Un SUV compacto con el nuevo diseño de Skoda

El Skoda Epiq mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño está inspirado en la filosofía Modern Solid de la marca, que combina superficies limpias con elementos robustos y una presentación relativamente minimalista. El frontal incorpora una interpretación del concepto Tech-Deck Face, con una superficie oscura que integra diferentes elementos tecnológicos y una firma luminosa estilizada.

De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones que buscan aprovechar al máximo el espacio disponible. La trasera incorpora un portón amplio y unos pilotos de formas geométricas, manteniendo una estética coherente con los últimos modelos eléctricos de Skoda. El resultado es un SUV urbano con una imagen moderna, aunque su diseño concede tanta importancia a la funcionalidad como a la apariencia exterior.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Skoda está despertando un gran interés porque podría ser el coche más bonito que ha diseñado Skoda hasta la fecha

Uno de sus principales argumentos está en el aprovechamiento del espacio interior. Skoda ha anunciado un maletero de hasta 475 litros, una cifra especialmente generosa para un automóvil de poco más de cuatro metros. Esta capacidad permitiría situarlo entre las alternativas más prácticas de su categoría, aunque conviene esperar a las especificaciones definitivas de cada versión para comprobar las diferencias de equipamiento y configuración.

Una plataforma eléctrica compartida con Volkswagen

El Epiq utiliza una evolución de la arquitectura MEB desarrollada para los eléctricos pequeños del Grupo Volkswagen. Esta configuración está pensada para automóviles de tracción delantera y permite aprovechar el espacio que normalmente ocupan determinados componentes mecánicos en los vehículos de combustión. La plataforma también servirá de base para otros modelos urbanos del grupo, facilitando el desarrollo de una gama eléctrica más amplia.

Skoda ha anunciado diferentes configuraciones mecánicas, con potencias que pueden alcanzar aproximadamente los 210 CV en las versiones superiores. También contempla baterías de distintas capacidades para adaptar la autonomía al presupuesto y al tipo de utilización. Las versiones de mayor alcance pueden aproximarse a los 430 kilómetros homologados WLTP, aunque las cifras definitivas dependen de la configuración y de la homologación correspondiente.

La carga rápida en corriente continua también forma parte de su planteamiento, permitiendo recuperar energía durante los desplazamientos interurbanos. Sin embargo, la potencia máxima de carga y los tiempos necesarios pueden variar según la batería elegida. Para quienes utilizan principalmente el automóvil en ciudad, las versiones de acceso pueden ofrecer autonomía suficiente, mientras las alternativas superiores estarán más orientadas a quienes realizan desplazamientos largos con frecuencia.

Un interior práctico y un precio que será decisivo

El habitáculo del Epiq mantiene la filosofía de Skoda, con una distribución sencilla, numerosos espacios de almacenamiento y diferentes soluciones destinadas a facilitar la utilización cotidiana. El salpicadero incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central, mientras el diseño busca ofrecer una sensación de amplitud superior a la que sugieren sus dimensiones exteriores. También se esperan diferentes asistentes de conducción y funciones de conectividad, aunque el equipamiento dependerá del acabado.

Uno de los aspectos más importantes será su posicionamiento comercial. Skoda ha situado el objetivo de precio del Epiq en una franja cercana a los 25.000 euros, aunque esta referencia no debe confundirse con una tarifa definitiva para todas las versiones del mercado español. El precio final dependerá de la batería, el equipamiento, los impuestos y las posibles promociones, por lo que conviene esperar a las condiciones comerciales concretas antes de establecer comparaciones.

El Renault 4 E-Tech, el Kia EV2 y los futuros eléctricos urbanos de Volkswagen representan alternativas importantes dentro de una categoría que crecerá durante los próximos años. El Skoda Epiq responde con una carrocería compacta, un maletero anunciado especialmente generoso y una arquitectura eléctrica desarrollada para contener costes. Si consigue mantener un precio competitivo, puede convertirse en uno de los modelos más interesantes de la nueva generación de SUV eléctricos urbanos.